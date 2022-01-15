內地多個網上媒體發出文章對事件大肆報道，引起熱議。屈臣氏最終於昨晚深夜，經微信發聲明致歉。其在聲明內指，已第一時間成立調查處理團隊，並解釋因為系統原因導致短時間產生遠超庫存的大量異常訂單，其已兌付一部份訂單，其後因為庫存不足而暫停兌付，並對給予顧客帶來不好的消費體驗，深感抱歉。其已採取補貨的方式，繼續履行剩餘的訂單，並將在近期完成對客戶履約。集團亦因應抖音主播在1月14日的不當言論，深表歉意，並稱進行了深刻反思。集團指出，該主播為第三方機構人員，有關不當言論絕不代表屈臣氏對顧客的態度。集團指，事件說明他們對第三方機構合作審核與監管工作不到位，負有不可推卸的責任，並引以為戒，加強對全體人員及第三方合作人員的培訓及監管，避免類似事件發生。