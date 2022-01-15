屈臣氏內地第三方主播罵消費者「瘋狗」 急發聲明致歉
文章日期：2022年1月15日 18:56
長和（0001）旗下屈臣氏日前在內地聯同美團（3690）的平台搞「1分錢促銷面膜」活動，並安排在線下門店取貨。內地傳媒包括《中新財經》等報道，期間因為遇到大量訂單，最終在客戶到場取貨時被告知缺貨，一方面屈臣氏未有及時回應，另一方面其找來第三方進行抖音直播期間，主播高聲嘲諷消費者是「瘋狗」，爆出不當言論。連串事件引起內地民眾熱議嘩然，屈臣氏最終要在微信發信向公眾致歉。
內地多個網上媒體發出文章對事件大肆報道，引起熱議。屈臣氏最終於昨晚深夜，經微信發聲明致歉。其在聲明內指，已第一時間成立調查處理團隊，並解釋因為系統原因導致短時間產生遠超庫存的大量異常訂單，其已兌付一部份訂單，其後因為庫存不足而暫停兌付，並對給予顧客帶來不好的消費體驗，深感抱歉。其已採取補貨的方式，繼續履行剩餘的訂單，並將在近期完成對客戶履約。集團亦因應抖音主播在1月14日的不當言論，深表歉意，並稱進行了深刻反思。集團指出，該主播為第三方機構人員，有關不當言論絕不代表屈臣氏對顧客的態度。集團指，事件說明他們對第三方機構合作審核與監管工作不到位，負有不可推卸的責任，並引以為戒，加強對全體人員及第三方合作人員的培訓及監管，避免類似事件發生。