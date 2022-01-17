大酒店稱，接獲嘉道理父子有限公司代表米高嘉道理爵士及斐歷嘉道理先生（包括其聯繫人士）與代表若干主要股東通知，其表示為嘉道理家族成員利益設立的若干信託架構／企業（分別為 Acorn Holdings Corporation（ 「Acorn」 ） 及 Lawrencium Holdings Limited（「Lawrencium」，連同 Acorn 統稱為「買方」）與 Solis Capital Limited（「賣方」）及其母公司 Seekers Partners Limited（「Seekers」）於上周四(1月13日)（交易時段後） 訂立有條件買賣協議，據此，賣方同意於場外出售（或促使出售）而買方同意收購由賣方持有的 1.85億股（「Solis 待售股份」）；及由未公開身份人士持有的另外2013.2t萬股股份（「額外待售股份」，連同Solis 待售股份統稱為「待售股份」）。每股待售股份的購買價為12.8元。買方將於有條件買賣協議當日按其於公司的現有股權比例收購 Solis 待售股份及額外待售股份。