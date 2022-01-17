港股ADR升61點 夜期低水14點 美期續跌 亞股個別發展 德盈上市
文章日期：2022年1月17日 08:58
美股個別發展，港股ADR升61點或0.25%，報24444點，恒指夜期跌18點或0.07%，低水14點，報24369點。
個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.21%，折合報472.41元；阿里巴巴（9988）跌0.96%，折合報128.06元；美團（3690）跌0.37%，折合報219.78元；匯控（0005）升0.92%，折合報55.05元；建行（0939）升0.14%，折合報5.9元。
道期現跌0.089%；標期現跌0.09%；納期現跌0.2%。日股現升0.87%，韓股現跌0.74%，澳股現升0.14%。
今日焦點股份可留意：
德盈控股（2250）上市，定價2.05元。
勝獅貨櫃（0716）發盈喜，去年料多賺38倍。
嘉道理家族擬增持大酒店（0045）至72.43%。
安捷利實業（1639）獲溢價約15.2%提私有化，總代價近18億元。
紫金礦業（2899）盈喜，料去年多賺1.4倍。
領展（0823）國內首個大型商場改造完工，耗資3.5億元。
白濤出任中人壽（2628）黨委書記，料將被委任為董事長。
Bodibra母企海納星空科技（8297）與TikTok達成協議，拓網紅代理業務。
澳門公布博彩法修訂，賭牌上限6個期限10年，禁轉批給。
港交所（0388）將SPAC納入市場波動調節機制。
六福集團（0590）上季同店銷售升幅收窄至45%。
招行（3968）去年純利按年增23.2%至1199.22億元人民幣。
平保（2318）壽險去年原保費收入跌4%。
世茂集團（0813）去年全年合約銷售額跌一成。
五礦地產（0230）去年全年銷售額達260億人幣，超標一成。
深圳控股（0604）發盈警，因恒大（3333）股權公允值大減60億。
HMVOD（8103）暫緩使用虛擬貨幣Funn Coin交易。