恒指高開6點 匯控再破頂 賭股升 金沙升14% 德盈上市升26%
文章日期：2022年1月17日 09:28
藍籌13隻升，30隻下跌，21隻無升跌。金沙中國（1928）升14.9%，報21.05元，是升幅最大的藍籌，中信（0267）跌1.74%，報8.49元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股4隻升，13隻下跌，13隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）開市報42元，升0.36%；跌幅最大的是攜程（9961）開市報187.1元，跌1.58%。
恒指10天線(23785.45點)逼近50天線(24008.53點)，恒指續高於50天線，及低於100天線(24646.3點)；科指高於10天線(5626.92點)、20天線(5607.59點)，低於50天線(5950.85點)。
德盈控股（2250）上市，定價2.05元。開市報2.6元，升26.83%。
勝獅貨櫃（0716）發盈喜，去年料多賺38倍。開市報1.1元，升8.91%。
嘉道理家族擬增持大酒店（0045）至72.43%。開市報7.1元，升6.77%。
安捷利實業（1639）獲溢價約15.2%提私有化，總代價近18億元。開市報1.68元，升6.33%。
紫金礦業（2899）盈喜，料去年多賺1.4倍。開市報9.95元，升0.2%。
領展（0823）國內首個大型商場改造完工，耗資3.5億元。開市報67元，跌0.22%。
白濤出任中人壽（2628）黨委書記，料將被委任為董事長。開市報13.34元，跌0.89%。
Bodibra母企海納星空科技（8297）與TikTok達成協議，拓網紅代理業務。無成交，報0.44元。
澳門公布博彩法修訂，賭牌上限6個期限10年，禁轉批給。濠賭股向上，新濠國際發展（0200）開市報9.9元，升7.03%；美高梅中國（2282）開市報5.14元，升9.36%；澳博（0880）開市報5.51元，升6.37%；永利澳門（1128）開市報7.5元，升14.5%；銀河娛樂（0027）開市報46.5元，升10.58%；金沙中國（1928）開市報21.05元，升14.9%。
港交所（0388）將SPAC納入市場波動調節機制。開市報451.8元，跌0.22%。
六福集團（0590）上季同店銷售升幅收窄至45%。無成交，報20.75元。
招行（3968）去年純利按年增23.2%至1199.22億元人民幣。開市報62.2元，升0.48%。
平保（2318）壽險去年原保費收入跌4%。開市報61元，跌0.57%。
世茂集團（0813）去年全年合約銷售額跌一成。開市報5.03元，升1%。
五礦地產（0230）去年全年銷售額達260億人幣，超標一成。無成交，報0.85元。
深圳控股（0604）發盈警，因恒大（3333）股權公允值大減60億。深圳控股開市報1.76元，跌2.76%。
HMVOD（8103）暫緩使用虛擬貨幣Funn Coin交易。無成交，報1.75元。
破頂股表現
破頂股包括，德盈控股（2250）創上市新高，見2.6元，平上市低位2.05元，開市報2.6元，升26.83%；飛思達科技（1782）創52周高，見0.7元，開市報0.7元，升47.37%；匯控（0005）創52周高，見54.75元，開市報54.75元，升0.37%。
異動股
上升異動股，包括，飛思達科技（1782）創52周高，見0.7元，開市報0.7元，升47.37%；德盈控股（2250）創上市新高，見2.6元，平上市低位2.05元，開市報2.6元，升26.83%；金沙中國（1928）開市報21.05元，升14.9%；永利澳門（1128）開市報7.5元，升14.5%；銀河娛樂（0027）開市報46.5元，升10.58%；美高梅中國（2282）開市報5.14元，升9.36%；勝獅貨櫃（0716）開市報1.1元，升8.91%；雲頂新耀（1952）開市報39元，升7.44%；諾輝健康（6606）開市報22.5元，升7.14%。
下跌異動股，包括，中煤能源（1898）開市報4.58元，跌7.47%；火幣科技（1611）開市報7.4元，跌3.9%；俄鋁（0486）開市報7.61元，跌3.43%；晶苑國際（2232）開市報2.54元，跌3.42%；鴻承環保科技（2265）開市報0.9元，跌3.23%；融信中國（3301）開市報3.23元，跌3%；深圳控股（0604）開市報1.76元，跌2.76%；暢捷通（1588）開市報9.1元，跌2.15%；易緯集團（3893）開市報0.186元，跌2.11%；信達生物（1801）開市報43.35元，跌2.03%。
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