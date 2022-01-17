彭博行業研究亞洲首席外匯利率策略師趙志軒指出，年初經濟下行壓力還是較為明顯，加上春節、冬奧將至，為確保經濟開門走穩，央行還是先下手，特別是後續聯儲會加息在即，可以寬鬆的窗口較少。他預計，10年期國債下一個支持位在2.65%。

光大證券分析師王一峰和中金公司分析師陳健恒此前均在報告中稱，為穩定銀行負債成本，可以適當調降公開市場操作利率。王一峰稱，目前對公貸款利率已處於歷史較低水平，可能會降低部分負債成本偏高的銀行信貸投放意願，未來需要通過下調OMO利率等方式降低銀行綜合負債成本。

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