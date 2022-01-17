12月份工業增加值按年增長4.3%，高過預期的增長3.7%，11月為按年增長3.8%。

12月份社會消費品零售總額按年增長1.7%，低過預期的增長3.8%，11月按年增長3.9%。

1-12月不含農戶固定資產投資按年增長4.9%，高過預期的增長4.8%。首11月累計按年增長5.2%。

1-12月房地產投資按年上漲4.4%，首11月按年上漲6%。

12月末調查失業率為5.1%，前月為5.0%。

國統局稱，2021年經濟持續穩定恢復，經濟發展和疫情防控保持全球領先地位，主要指標實現預期目標。同時也要看到，外部環境更趨複雜嚴峻和不確定，國內經濟面臨需求收縮、供給衝擊、預期轉弱三重壓力。

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