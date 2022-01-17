2021年，從性別構成看，男性人口7.23億人，女性人口6.89億人，總人口性別比為104.88（以女性為100）。從年齡構成看，16至59歲的勞動年齡人口8.82億萬人，佔全國人口的比重為62.5%；60歲及以上人口2.67億人，佔全國人口的18.9%，其中65歲及以上人口2億人，佔全國人口的14.2%。

從城鄉構成看，城鎮常住人口9.14億人，比上年末增加1205萬人；鄉村常住人口4.98億人，減少1157萬人；城鎮人口佔全國人口比重（城鎮化率）為64.72%，比上年末提高0.83個百分點。全國人戶分離人口（即居住地和戶口登記地不在同一個鄉鎮街道且離開戶口登記地半年以上的人口）5億人，比上年增加1153萬人；其中流動人口3.85億人，比上年增加885萬人。

2020年的人口數字未同時於GDP數據公布中顯示，國統局在回應提問時稱，因人口普查，數據仍在匯總過程中，其後資料顯示，增長204萬。2019年人口增長467萬。

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