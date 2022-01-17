2021年中國房地產開發投資按年升4.4% 遜市場預期
文章日期：2022年1月17日 10:51
國家統計局公佈，去年全國房地產開發投資按年增長4.4%，錄14.76萬億人民幣(下同)，遜市場預期5.2%，為2020年7月3.4%以來最低。當中，住宅投資11.117萬億元, 按年上升6.4%。
去年房屋新開工面積為面積19.89億平方米，按年下降11.4%，當中住宅新開工面積為14.64億平方米，按年下降10.9%。
商品房銷售方面，去年銷售面積錄17.94億萬平方米，按年升1.9%，商品房銷售額錄18.19萬億元，按年增長4.8%。
房地產開發企業方面，到位資金錄20.11萬億元，按年增長4.2%。國內貸款2.33萬億元，按年下降12.7%。
國統局表示，展望2022年，保障地產行業良性發展要求下融資等政策將會改善，不過過去二十多年快速發展週期將不復存在，市場或進一步下滑。
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