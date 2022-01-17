去年房屋新開工面積為面積19.89億平方米，按年下降11.4%，當中住宅新開工面積為14.64億平方米，按年下降10.9%。

商品房銷售方面，去年銷售面積錄17.94億萬平方米，按年升1.9%，商品房銷售額錄18.19萬億元，按年增長4.8%。

房地產開發企業方面，到位資金錄20.11萬億元，按年增長4.2%。國內貸款2.33萬億元，按年下降12.7%。

國統局表示，展望2022年，保障地產行業良性發展要求下融資等政策將會改善，不過過去二十多年快速發展週期將不復存在，市場或進一步下滑。

其他報道

2021年中國房地產開發投資按年升4.4% 遜市場預期

騰訊遊戲：今年寒假未成年人最多玩14小時遊戲

2021年中國人口增48萬 數字為建國以來最少 出生率連續5年下降

中國第四季GDP增4%全年增8.1% 勝預期 零售、失業率遜預期

龍光上半年推南區利南道項目 新加坡項目今年交付 增強現金流

勝獅貨櫃曾飈逾兩成 集團料去年度盈利大增38倍

人行2年來首度下調逆回購利率 分析稱應對年初經濟下行壓力

恒指高開6點 匯控再破頂 賭股升 金沙升14% 德盈上市升26%

滬深三大指數高開 人行開展7000億MLF及千億人幣逆回購操作

港股ADR升61點 夜期低水14點 美期續跌 亞股個別發展 德盈上市

勝獅貨櫃發盈喜 去年料多賺38倍

嘉道理家族擬增持大酒店至72.43%