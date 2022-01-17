迅銷將招聘在迅銷總部工作、精通數字化和電商交易（EC）及供應鏈的人才。柳井正指，「我們需要的並非諮詢人員和來自大企業的人員，而是能創造新的價值或可以白手起家的人」。他又表示，招聘數量不設上限。「如果有好人才，準備招聘100到200人。」

截至2021年8月底，迅銷約有5.6萬名員工，其中總部員工約1600人，大部分為社會招聘。平均年薪約960萬日元（約65.3萬港元），最高10億日元年薪將是前所未有的待遇。

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