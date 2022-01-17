港元拆息普遍向上 1個月HIBOR連升2日 創今年新高
文章日期：2022年1月17日 11:25
港元拆息普遍向上。與樓按相關的一個月HIBOR連升2日，升0.3點子至0.15012%。對上一次連升2日是2021年12月22日，當日拆息報0.19506%。1個月HIBOR是2021年12月31日後最高，當日報0.15911%。
港元現報7.7859元貶值13點子，曾貶值最多26點子，報7.7872元，亦曾升值最多15點子，報7.7831元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌1.55點子至0.08941%；1星期HIBOR升0.88點子至0.11804%；2星期HIBOR升0.74點子至0.12202%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.57點子至0.26095%；6個月期HIBOR升0.95點子至0.35518%；12個月期HIBOR升2.96點子至0.49464%。
美元指數現報95.182升值0.017點或0.02%。
美元1個月期LIBOR報0.10329%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0468%，連續5日擴闊，利差是2022年1月03日後最高，當日差距為0.048%
對上一次連續5日擴闊，是2021年12月06日，當日利差報0.0974%。
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