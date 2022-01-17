中國第四季經濟增長4%高於預期，但內需繼續偏弱，12月社會零售消費品總額僅升1.7%，不計汽車則升3%。市場對數據反應不大。今早最強是濠賭股，主要是賭牌消息刺激，金沙（1928）升15.4%。內地新經濟股反彈，港股這邊卻走勢分化，電車股反彈，比亞迪（1211）、小鵬（9868）升2.2%及1.6%，但綠電、光伏仍偏弱，中國電力（2380）跌6%。大酒店（0045）獲大股東以溢價場外增持，升16%。

近期美股高位整固，歐洲股市相對較強。一來歐洲央行今年維持寬鬆，二來歐股估值相對美股較低，有追落後空間。本股這邊除了匯控（0005）外，長和（0001）也是一隻歐洲股，除了英國基建，還有歐洲的電訊業務，也有加拿大的石油業務，近期走勢不遜匯控。消息方面，集團旗下意大利電訊商Wind Tre據報考慮分拆其基礎設施資產，並將該組合的少數股權出售。

近期大型價值股一起動，往往就是直線拉升。長和低殘多年，近日升勢雖急，但重估空間仍大，只要守住10天線，仍可望繼續走高。中線料有力上試60元。

張兆聰

明報首席評論員