恒指半日跌143點 內銀、科技股跌 匯控再破頂 賭股升向上
文章日期：2022年1月17日 12:24
內地今早下調逆回購、MLF利息，內銀股下跌，科技股下跌拖累，恒指今早高開6點後，曾升最多25點，低位跌195點，高低波幅221點。
恒指半日跌143點或0.59%，報24240點，成交金額596億元；國指跌84點或0.99%，報8470點。恒生科技指數收報5712點，跌0.98%。
藍籌19隻升，43隻下跌，2隻無升跌。金沙中國（1928）升15.45%，收報21.15元，是升幅最大的藍籌，碧桂園（2007）跌7.36%，收報5.92元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股6隻升，23隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報24.35元，升4.51%；跌幅最大的是微盟（2013）收報6.92元，跌5.85%。
恒指10天線(23770.43點)上試50天線(24005.53點)，恒指高於50天線及受制於100天線(24644.8點)；科指高於10天線(5622.95點)及20天線(5605.6點)，受制於50天線(5950.06點)。
北水南下合計淨流入10.95億元，較上日減少70.98%，連續第9日流入，累計流入240.02億元，對上一次連續9日淨流入是2021年12月6日。南水北上合計淨流入30.2億元人民幣，較上日增加971.02%，連續第2日流入，累計流入33.02億元。
UNIQLO母企迅銷（6288）擬開價逾6800萬年薪搶人才 人工高於創辦人柳井正。收報44.4元，升0.91%。
騰訊（0700）旗下騰訊遊戲：今年寒假未成年人最多玩14小時遊戲。收報465.2元，跌1.73%。
龍光（3380）上半年推南區利南道項目 新加坡項目今年交付 增強現金流。收報5.57元，跌4.95%。
德盈控股（2250）上市，定價2.05元。創上市新高，見2.77元，平上市低位2.05元，收報2.39元，升16.59%。
勝獅貨櫃（0716）發盈喜，去年料多賺38倍。創52周高，見1.23元，收報1.21元，升19.8%。
嘉道理家族擬增持大酒店（0045）至72.43%。收報7.72元，升16.09%。
安捷利實業（1639）獲溢價約15.2%提私有化，總代價近18億元。收報1.69元，升6.96%。
紫金礦業（2899）盈喜，料去年多賺1.4倍。收報9.77元，跌1.61%。
領展（0823）國內首個大型商場改造完工，耗資3.5億元。收報67.3元，升0.22%。
白濤出任中人壽（2628）黨委書記，料將被委任為董事長。收報13.46元，無升跌。
Bodibra母企海納星空科技（8297）與TikTok達成協議，拓網紅代理業務。收報0.46元，升4.55%。
澳門公布博彩法修訂，賭牌上限6個期限10年，禁轉批給。濠賭股向上，新濠國際發展（0200）收報10元，升8.11%；美高梅中國（2282）收報5.27元，升12.13%；澳博（0880）收報5.44元，升5.02%；永利澳門（1128）收報7.19元，升9.77%；銀河娛樂（0027）收報45.5元，升8.2%；金沙中國（1928）收報21.15元，升15.45%。
港交所（0388）將SPAC納入市場波動調節機制。收報452元，跌0.18%。
六福集團（0590）上季同店銷售升幅收窄至45%。收報20.6元，跌0.72%。
招行（3968）去年純利按年增23.2%至1199.22億元人民幣。收報63.1元，升1.94%。
平保（2318）壽險去年原保費收入跌4%。收報60.55元，跌1.3%。
世茂集團（0813）去年全年合約銷售額跌一成。收報4.79元，跌3.82%。
五礦地產（0230）去年全年銷售額達260億人幣，超標一成。收報0.86元，升1.18%。
深圳控股（0604）發盈警，因恒大（3333）股權公允值大減60億。收報1.74元，跌3.87%。
HMVOD（8103）暫緩使用虛擬貨幣Funn Coin交易。收報1.51元，跌13.71%。
破頂股表現
破頂股包括，東方海外（0316）創上市新高，見219.6元，收報210元，跌1.41%；德盈控股（2250）創上市新高，見2.77元，收報2.39元，升16.59%；天倫燃氣（1600）創52周高，見8.99元，收報8.84元，升2.08%；歌禮製藥（1672）創52周高，見5.1元，收報5元，升18.76%；飛思達科技（1782）創52周高，見0.75元，收報0.67元，升41.05%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見1.23元，收報1.21元，升19.8%；匯控（0005）創52周高，見54.95元，收報54.85元，升0.55%；宏安（1222）創52周高，見0.083元，收報0.076元，無升跌。
破底股方面
破底股包括，中駿商管（0606）創上市新低，見2.95元，收報2.98元，跌1.32%；楓葉教育（1317）創上市新低，見0.52元，收報0.54元，跌1.82%；睿見教育（6068）創上市新低，見0.58元，收報0.59元，跌3.28%；青瓷遊戲（6633）創上市新低，見8.74元，收報8.81元，跌4.65%；嘉和生物（6998）創上市新低，見6.6元，收報6.7元，跌0.45%；再鼎醫藥（9688）創上市新低，見387.2元，收報392.6元，跌2.34%；康諾亞（2162）創上市新低，見27.65元，收報27.9元，跌0.71%；微泰醫療（2235）創上市新低，見18.8元，收報19.5元，跌1.52%；康德萊醫械（1501）創上市新低，見18.5元，收報18.5元，跌5.13%；百勝中國（9987）創上市新低，見353元，收報358.8元，跌4.52%；順豐同城（9699）創上市新低，見12.02元，收報12.2元，跌1.45%；朝雲集團（6601）創上市新低，見2.59元，收報2.6元，跌2.26%；金力永磁（6680）創上市新低，見26元，收報26.65元，跌5.5%；雅居樂（3383）見52周低3.47元，收報3.5元，跌4.37%；中駿集團（1966）見52周低1.65元，收報1.66元，跌2.35%；宇華教育（6169）見52周低2.28元，收報2.3元，跌2.54%；碧桂園（2007）見52周低5.9元，收報5.92元，跌7.36%；融創中國（1918）見52周低8.47元，收報8.71元，跌5.12%；周黑鴨（1458）見52周低5.11元，收報5.13元，跌3.75%；雅士利國際（1230）見52周低0.49元，收報0.495元，跌2.94%；中國有贊（8083）見52周低0.33元，收報0.35元，跌2.78%；德昌電機（0179）見52周低15.78元，收報15.86元，跌2.7%。
異動股
上升異動股，包括，飛思達科技（1782）創52周高，見0.75元，收報0.67元，升41.05%；雲頂新耀（1952）收報45元，升23.97%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見1.23元，收報1.21元，升19.8%；歌禮製藥（1672）創52周高，見5.1元，收報5元，升18.76%；德盈控股（2250）創上市新高，見2.77元，平上市低位2.05元，收報2.39元，升16.59%；大酒店（0045）收報7.72元，升16.09%；諾輝健康（6606）收報24.25元，升15.48%；金沙中國（1928）收報21.15元，升15.45%；君實生物（1877）收報58.8元，升14.29%；美高梅中國（2282）收報5.27元，升12.13%。
下跌異動股，包括，澳洲成峰高教（1752）收報0.165元，跌14.95%；名仕快相（8483）收報0.12元，跌14.29%；HMVOD（8103）收報1.51元，跌13.71%；富臨（1443）收報0.228元，跌12.31%；網上車市（1490）收報0.54元，跌11.48%；易緯集團（3893）收報0.17元，跌10.53%；銀杏教育（1851）平上市低位1元，收報1.05元，跌10.26%；利寶閣（1869）收報0.27元，跌10%；雲智匯科技（1037）收報0.33元，跌9.59%；遠見控股（0862）收報0.195元，跌9.3%；高偉電子（1415）收報9.5元，跌8.48%。
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