匯豐料多數低配中國的基金未來兩三月轉趨中立 有利內地股票
文章日期：2022年1月17日 13:59
匯豐經濟研究亞太區聯席主管范力民（Frederic Neumann）表示，預計今年亞洲經濟增長5.3%，低於去年，他認為亞洲雖有通脹風險，但對亞洲大部分地方而言，通脹不是今年的主要關切，與世界其他地區相比，亞洲的核心通脹率仍比西方國家穩定得多，此意味即使美國聯儲局今年加息，大多數亞洲中央銀行可以比美聯儲走得更慢，在今年逐步調整利率，但會落後於聯儲局的緊縮政策，此應有助支持國內需求，因貨幣政策仍普遍相當寬鬆。他又提到，該行預計香港今年經濟增長約3%。
匯豐經濟研究亞太區聯席主管兼大中華區首席經濟師屈宏斌表示，今年對內地而言會是政策寬鬆的一年，預計人行上半年會就存款準備金率降低100個基點 （100個基點等於1厘），加上相信年內內房借貸、監管機構的監管行為等方面都有放鬆，認為今年內地經濟增長約5.6%。他提到內地經濟下行風險包括：Omicron變種病毒爆發，或有更多內地城市封城，致對經濟增長產生下行壓力；因供應鏈等問題而令環球經濟超出預期地放緩，進而影響到內地出口表現。
匯豐證券策略亞太區主管林傳英（Herald van der Linde）指，亞洲股票處於非常低的估值，料增長最快的市場會是東盟地區，特別是菲律賓和印尼，該行亦喜歡中國市場，認為估值很低，增長很好，而多數明顯低配中國的基金正削減低配的倉位，認為他們當中的大多數可能在未來兩三個月內轉趨偏向中立的取態，這會對內地股票有支持。
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