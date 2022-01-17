野村稱人行下調逆回購利率影響有限 料年中將再降息
文章日期：2022年1月17日 16:23
人行今日下調7天期逆回購利率10個基點至2.1%及下調1年期MLF利率10個基點至2.85%。野村發表報告表示，認為此舉對市場影響有限，預期今年再降息的剩餘空間有限，或在今年中之前將再降息10個基點。
野村表示，對人行是次舉動不感意外，又認為當人行今日更新到期的MLF時，市場越來越多預計將降息10個基點。
該行指出，從2019年底至2021年10月，人行的外匯淨購買量水平接近零，該行預計，未來數個月人行的外匯淨購買量將顯著增加，並認為這是人行的最佳選擇，原因是這可能會限制人民幣進一步升值；在市場對中國企業離岸美元債券違約的擔憂加劇之際，可能增加人行的外匯儲備；有機會增加流動性，緩減經濟下行壓力的憂慮。
人行今日下調7天期逆回購利率及下調1年期MLF利率，是2020年3月後，首次下調逆回購利率。當時旨在應對新冠疫情對經濟的影響，在OMO降息後，人行於4月跟隨下調MLF利率20個基點。
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