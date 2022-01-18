港股ADR升55點 夜期高水13點 亞股個別發展
文章日期：2022年1月18日 08:57
美股假期休市，港股ADR升55點或0.23.%，報24274點，恒指夜期升42點或0.17%，高水13點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌0.23%，折合報472.31元；阿里巴巴（9988）跌0.98%，折合報128.03元；美團（3690）跌0.39%，折合報219.73元；匯控（0005）升0.9%，折合報55.04元；建行（0939）升0.12%，折合報5.9元。
日股現升0.57%，韓股現跌0.08%，澳股現升0.35%。
今日焦點股份可留意：
361度（1361）：主品牌第四季零售額高雙位數增長。
招行（3968）旗下招銀國際旗下Aquila Acquisition申上市 成首家「港版SPAC」。
金隅（2009）料去年經調整後淨利最多跌14%。
筆克遠東（0752）料去年多賺1.5倍。
創夢天地（1119）與騰訊訂立PUPU ALIENS形象授權 可直接推銷授權產品。
寰宇娛樂（1046）料去年中期轉虧 或蝕最多3500萬。
快手（1024）CFO鍾奕祺退休 改為集團高級顧問。
中國太平（0966）去年度總保費收入按年增2.54%。
遠大住工（2163）去年PC構件製造新簽合同額按年升近21%。
世茂（0813）許榮茂據報15億元兜售中環中心兩層。
招商局置地（0978）去年合同銷售總額增11%。
潤電（0836）去年售電量按年增一成半。
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