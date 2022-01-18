恒指高開56點 科指升25點
文章日期：2022年1月18日 09:27
恒指高開56點或0.23%，報24275點，科指升25點或0.44%，報5749點。
361度（1361）：主品牌第四季零售額高雙位數增長。開市報3.84元，無升跌。
招行（3968）旗下招銀國際旗下Aquila Acquisition申上市 成首家「港版SPAC」。開市報63.2元，升0.63%。
金隅（2009）料去年經調整後淨利最多跌14%。開市報1.24元，無升跌。
筆克遠東（0752）料去年多賺1.5倍。開市報1.32元，升3.9%。
創夢天地（1119）與騰訊訂立PUPU ALIENS形象授權 可直接推銷授權產品。開市報5.5元，升3.3%。
寰宇娛樂（1046）料去年中期轉虧 或蝕最多3500萬。開市報0.61元，無升跌。
快手（1024）CFO鍾奕祺退休 改為集團高級顧問。開市報88.9元，升2.01%。
中國太平（0966）去年度總保費收入按年增2.54%。開市報11.36元，無升跌。
遠大住工（2163）去年PC構件製造新簽合同額按年升近21%。開市報11.88元，無升跌。
世茂（0813）許榮茂據報15億元兜售中環中心兩層。開市報4.92元，升1.8%。
招商局置地（0978）去年合同銷售總額增11%。開市報0.76元，無升跌。
潤電（0836）去年售電量按年增一成半。開市報20.4元，升0.74%。