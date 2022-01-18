1個月HIBOR升0.47%，是2022年1月17日後最大升幅

港元現報7.7926元貶值18點子，曾貶值最多22點子，報7.793元，亦曾升值最多17點子，報7.7891元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升0.36點子至0.09304%；1星期HIBOR升0.32點子至0.12125%；2星期HIBOR升0.07點子至0.12274%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升0.57點子至0.26661%；6個月期HIBOR升1.02點子至0.36542%；12個月期HIBOR升1.35點子至0.50816%。

美元指數現報95.157貶值0.101點或0.11%。

美元1個月期LIBOR報0.10329%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.0475%，連續6日擴闊，利差是2022年1月03日後最高，當日差距為0.048%

對上一次連續6日擴闊，是2021年12月07日，當日利差報0.1094%。

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