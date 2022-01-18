避險帶動美國10年期國債息升穿1.85創2年高 恒指倒跌34點
文章日期：2022年1月18日 12:13
也門用無人機襲擊阿聯酋，油價今早抽升，避險情緒亦帶動美國10年期國債同步向上破頂，急抽3.9%，高見1.8536厘，是2020年1月14日1.8616厘後最高。恒指今早高開56點後，曾升最多167點，受避險情緒帶動，倒跌最多72點，半日高低波幅240點。
外圍亦普遍向下，或升幅收窄。道期現跌0.086%；標期現跌0.32%；納期現跌0.82%。日股現升0.5%，韓股現跌0.59%，澳股現跌0.14%。
恒指半日跌34點或0.14%，報24183點，成交金額636億元；國指升17點或0.2%，報8481點。恒生科技指數收報5749點，升0.44%。
騰訊（0700）、友邦（1299）、阿里（9988）拖累大市，美團（3690）則撐市。
藍籌28隻升，32隻下跌，4隻無升跌。碧桂園（2007）升6.3%，收報6.24元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌2.32%，收報9.67元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股21隻升，9隻下跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報25.15元，升3.71%；跌幅最大的是聯想（0992）收報8.71元，跌3.11%。
恒指10天線(23857.59點)上試50天線(23993.48點)，恒指高於50天線但受制於100天線(24629.14點)。科指高於10天線(5640.9點)及20天線(5618.75點)。
北水南下合計淨流入10.22億元，較上日減少29.81%，連續第10日流入，累計流入253.86億元，對上一次連續10日淨流入是2021年12月7日。南水北上合計淨流入22.41億元人民幣，較上日增加31.32%，連續第3日流入，累計流入42.3億元。
胡塞武裝襲擊阿聯酋，布蘭特期油創逾7年新高。中石油（0857）收報3.94元，升1.03%；中海油（0883）收報9.31元，升0.11%。
傳重奪港龍46條航線航權，國泰（0293）收報6.48元，升1.25%。
361度（1361）：主品牌第四季零售額高雙位數增長。收報3.95元，升2.86%。
招行（3968）旗下招銀國際旗下Aquila Acquisition申上市，成首家「港版SPAC」。收報63.05元，升0.4%。
金隅（2009）料去年經調整後淨利最多跌14%。收報1.26元，升1.61%。
筆克遠東（0752）料去年多賺1.5倍。收報1.3元，升2.36%。
創夢天地（1119）與騰訊訂立PUPU ALIENS形象授權，可直接推銷授權產品。收報5.24元，跌1.5%。
寰宇娛樂（1046）料去年中期轉虧，或蝕最多3500萬。收報0.61元，無升跌。
快手（1024）CFO鍾奕祺退休，改為集團高級顧問。收報87.5元，升0.4%。
中國太平（0966）去年度總保費收入按年增2.54%。收報11.46元，升0.88%。
遠大住工（2163）去年PC構件製造新簽合同額按年升近21%。收報11.9元，升0.17%。
世茂（0813）許榮茂據報15億元兜售中環中心兩層。收報5.11元，升5.8%。
招商局置地（0978）去年合同銷售總額增11%。收報0.78元，升2.63%。
潤電（0836）去年售電量按年增一成半。收報21.5元，升6.17%。
破頂股表現
破頂股包括，海昌海洋公園（2255）創上市新高，見3.22元，收報3.09元，跌0.96%；信利國際（0732）創52周高，見3.77元，收報3.68元，跌0.81%；歌禮製藥（1672）創52周高，見6.17元，收報5.55元，升3.74%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見1.25元，收報1.22元，升3.39%；匯控（0005）創52周高，見55.1元，收報54.85元，跌0.27%；神華（1088）創52周高，見20.25元，收報19.98元，升1.52%；維珍妮（2199）創52周高，見7.39元，收報7.2元，升9.59%。
破底股方面
破底股包括，德琪醫藥（6996）創上市新低，見9.01元，收報9.02元，無升跌；再鼎醫藥（9688）創上市新低，見381.6元，收報381.6元，跌0.78%；康德萊醫械（1501）創上市新低，見17.74元，收報18.24元，跌2.25%；青島銀行（3866）創上市新低，見2.35元，收報4.34元，升3.33%；德盈控股（2250）創上市新低，見2.11元，收報2.13元，跌10.88%；龍光地產（3380）見52周低5.42元，收報5.58元，升2.01%；雅居樂（3383）見52周低3.46元，收報3.57元，升2.29%；中駿集團（1966）見52周低1.62元，收報1.66元，升1.22%；宇華教育（6169）見52周低2.27元，收報2.35元，升1.73%；嚐高美（8371）見52周低0.8元，收報0.84元，升2.44%；周黑鴨（1458）見52周低4.94元，收報4.98元，跌1.97%；德昌電機（0179）見52周低15.6元，收報15.6元，跌1.02%；中策（0235）見52周低0.044元，收報0.045元，無升跌；易緯集團（3893）見52周低0.147元，收報0.148元，跌9.2%。
異動股
上升異動股，包括，九毛九（9922）收報16.86元，升12.4%；Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.53元，升11.58%；順騰（0932）收報0.27元，升10.66%；維珍妮（2199）創52周高，見7.39元，收報7.2元，升9.59%；新晨中國動力（1148）收報0.81元，升9.46%；中國能源建設（3996）收報1.34元，升8.06%；敏華控股（1999）收報12.62元，升7.86%；諾輝健康（6606）收報30.2元，升7.47%；耐世特（1316）收報10.64元，升7.37%；華能國電（0902）收報4.51元，升7.13%。
下跌異動股，包括，德盈控股（2250）創上市新低，見2.11元，收報2.13元，跌10.88%；雲頂新耀（1952）收報38.3元，跌9.88%；易緯集團（3893）見52周低0.147元，收報0.148元，跌9.2%；中國置業（0736）收報0.395元，跌7.06%；BENG SOON MACHINERY（1987）收報0.15元，跌6.25%；北控醫療健康（2389）收報0.09元，跌5.26%；康臣葯業（1681）收報4.15元，跌5.03%；新灃集團（1223）收報1.14元，跌5%；康聖環球（9960）收報4.88元，跌4.69%；康希諾生物（6185）收報167.6元，跌4.66%。
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