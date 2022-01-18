也門用無人機襲擊阿聯酋，油價今早抽升，避險情緒亦帶動美國10年期國債同步向上破頂，急抽3.9%，高見1.8536厘，是2020年1月14日1.8616厘後最高。恒指今早高開56點後，曾升最多167點，受避險情緒帶動，倒跌最多72點，半日高低波幅240點。