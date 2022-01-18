減息刺激A股反彈，白酒、銀行等權重股大升推高滬指，新經濟股則未能再上。港股昨日調整，期指未平倉合約也大減逾萬張，可解讀為平好倉獲利，並非大戶反手造淡。今早也確實未見淡友乘勢追擊，只要守住20天線便不用看得太淡，但指數走勢開始轉趨反覆。

今早主題是內需股，內地有白酒，港股這邊體育用品、餐飲股大升。中央銳意發展數字經濟，軟件股金蝶（0268）、金山（3888）升3.7%及1%。半導體股炒落後，中芯（0981）、華虹（1347）升4%及2.5%。昨日暴跌的內房股反彈，碧桂園（2007）升6.3%。

豬肉價格再度沉底，發改委昨日便發出過度下跌三級預警。豬價下跌一個原因是在地過年，令豬肉需求下降。隨着中國不斷封城，疫情總有一天會結束回復正常，而參2021年經驗，若進一步下跌中央便會收儲，豬肉股會有急彈，故現時趁豬價跌、相關股份又下跌，會是低吸的機會，中糧家佳康（1610）是純上游股，對豬價的敏感度亦高，是小注低吸博反彈的對象。

張兆聰

明報首席評論員