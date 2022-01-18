公司稱，一直尋求獲得現有合同承諾下的其他各類替代流動資金來源，包括向銀行申請發放存放於 融資協議項下的流動資金儲備賬戶中的8100萬美元自有資金，但銀行至今尚未批准該等付款。

公司認為其已盡一切合理努力與其融資安排項下的相關交易對方進行磋商。截至目前，儘管作出有關努力並與債權人及其他持份者進行長時間磋商，惟各方之間尚未就有償付能力、達成一致共識及互為條件的重組解決方案達成最終協議。

公司稱，鑒於集團的財務狀況，除非收到一項可行建議，其中附帶一個令公司能夠償還到期債務、各方一致認可及同時滿足各方條件的重組方案，否則董事會將有可能擬於今日（百慕達時間）向百慕達主管法院提交公司的臨時清盤呈請。

董事會認為，委任臨時清盤人尤為重要，並符合公司、其股東及其債權人的利益，以盡量提高財務重組的成功機率，並提供暫緩追討的空間及避免其任何債權人對公司進行無序清盤。在委任臨時清盤人後，公司及其專業顧問將繼續努力實現共識一致及具備互為條件的集團重組，以保障所有債權人及其他持份者的價值。

上周，雲頂香港的間接全資附屬公司MV Werften向德國當地法院申請破產。先前的救助談判僵持不下，雲頂與德國當局之間陷入爭端，雙方都將MV Werften的破產和因此造成1900人失業歸咎於對方。雲頂香港警告投資者，可能會出現高達27.8億美元的交叉違約。

另外，雲頂香港表示，史亞倫、林懷漢及陳和瑜已經辭去獨立非執行董事之職務，據此不再擔任該公司審核、薪酬和提名等委員會的成員。

其他報道

星巴克伙拍美團 拓展中國市場外賣服務

避險帶動美國10年期國債息升穿1.85創2年高 恒指倒跌34點

博彩法修法提交立法會 特首訂賭枱上限

胡塞武裝襲擊阿聯酋 布蘭特期油創逾7年新高

美國航空公司、關鍵議員質疑5G干擾飛行頻譜 要求推遲有關服務

陸金所香港首次自行發行私募基金

滬深三大指數半日個別發展 上證漲0.94%

港元拆息全線向上 1個月HIBOR連升3日 創今年新高

傳重奪港龍46條航線航權 國泰升逾1%

滬深三大指數個別走 人行進行千億逆回購 淨投放900億人幣

361度：主品牌第四季零售額高雙位數增長

美股假期休市 歐股向上