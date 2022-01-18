根據草案，博企的資本若不足50億澳門元，便不得營運。博企若擬經營其他舆所經營事業相關業務，須取得經濟財政司司長許可。如博企進行公開認購、發債或優先股，則須特首許可。另博監局每3年會對批給合同總體履行情況檢討，如發現未積極履行合同規定，博企須在經濟財政司司長所定期間去改善。博企亦須最遲在每月10日向博監局送交中介的佣金數額報表。但凡有影響中介償還能力事項，亦須在博企知悉5日內通知博監局。博彩中介的佣金税率為5%。

草案亦規定，除由特首批示賭枱上限，經濟及財政司可批准開設、增減娛樂場、賭枱或博彩機數量。當中明言，如連續2年賭枱或博彩機收入未達特首批示的毛收入下限，或未充分利用，有權減少賭枱及博彩機數目。至於流通籌碼上限，則須經濟財政司許可，並要確保獲兑現。

至於博企及由博企為控權股東的公司若尋求上市，須獲特首許可，上市股份流通量不多於30%，另上市者每年要向博監局提交公司章程、非流通股股東身份資料及出資額。另如博企在其他管轄區經營，要待特首聽取博彩委員會意見後，發出許可。如持股5%以上博企股權者亦在其他管轄區經營，或被中止經營及調查時，博企須知會博監局。

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