瑞銀：恒指目標27000點 三四線股窩輪受市場歡迎
文章日期：2022年1月18日 14:26
上年由於美國對多隻中資股實施制裁，令多間美資衍生工具發行商要緊急收回窩輪牛熊證，瑞士銀行亞洲上市衍生產品銷售部主管卓素華表示，其他發行商很快便增發同類產品，迅速填補市場空間，香港的整體窩輪牛熊證市場運作如常。她認為今年市場仍然暢旺，同時上年AMTX股表現強差人意，投資者轉戰三四線股市場，今年情況會持續。港交所（0388）更積極發行新股份期權市場，令發行商容易推出更多新證。
瑞士銀行亞洲上市衍生產品銷售部董事李梓維表示，瑞銀給予恒指今年目標價為27000點， 而焦點板塊在本地地產股以及疫情後市場復蘇概念如本地消費股和、濠賭股、本地零售、澳門博彩股、本地銀行及友邦（1299）。今年恒指有機會成反覆上升格局，除了個別事件如疫情消息、各地政府在金融方面措施、加息預期等等而令市場波動從而推升引伸波幅，引伸波幅有機會維持低水平，有利認股證投資者。他預期在市場競爭下，引伸波幅定價有望調低，提高認股證槓桿。
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