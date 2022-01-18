中國網報，北京錢大媽生鮮食品連鎖有限公司近日被北京市東城區市場監督管理局列入經營異常名錄，原因是通過登記的住所或者經營場所無法聯繫。天眼查網站顯示，北京錢大媽生鮮食品連鎖有限公司成立於2020年7月，法定代表人為馮衛華，註冊資本100萬人民幣，由廣州市錢大媽生鮮食品連鎖有限公司全資控股。北京錢大媽生鮮食品公司擁有12家分支機構(門店)，其中9家門店均於2021年12月註銷，門店最短營業時間不足4個月，目前僅有3家門店為存續狀態。

新京報報道，錢大媽表示，2020年底錢大媽在北京試水直營店，同時引入部分加盟店，以探索適合北方市場的運營模式。由於南北方生活習慣和消費行為存在區域性差異，疊加疫情影響，當地市場目前的發展狀況未能達到預期，經過和加盟商的共同探討與評估，決定先暫停北京當地門店的業務。

去年中曾有報道指，錢大媽傳已委聘中金及摩根士丹利上市負責行，擬集資39億元，最快去年底招股，當時在港有30多家分店，標榜「不賣隔夜肉」。

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