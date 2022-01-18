在這短短數年間，勞倫斯‧芬克說，見證了創新者如何重塑汽車行業。接下來，每個行業也將會因為嶄新、可持續發展技術的出現而邁向低碳經濟的轉型，將為他們創造人生最大的投資機遇。脫碳經濟轉型將為那些會作長遠規劃的地方及企業創造龐大的就業機會。接下來出現的1000家獨角獸公司將不再是搜尋器或社交媒體企業，它們將會是一些可持續發展及可規模化經營的創新者。這些初創企業能夠幫助全球邁向低碳經濟，並為所有消費者提供實惠的清潔能源。降低綠色溢價對於確保有序和公平的能源轉型亦至關重要。

隨著資金供應出現爆炸性的增長，勞倫斯‧芬克指出，它意味著銀行不再是資金供應的關鍵來源。年輕、創新的企業從未如此容易獲得資金支持，這意味著近乎每個行業都有大量的顛覆性初創企業試圖推倒市場領導者。歷史悠久的企業的CEO必須充分了解這種不斷變化的格局和資本供應的多元化。

勞倫斯‧芬克還稱，企業經歷由碳經濟漸漸轉型至零碳經濟的過程中，要確保轉型過程中能夠持續供應廉價能源。他認為，撤出投資整個行業，或單純地把碳密集型資產從公共市場轉移到私人市場，並不能實現淨零世界。因此，貝萊德並沒有把從石油和天然氣公司撤資制定為劃一的投資政策。

因應許多股東也正在重新思考他們與企業的關係，勞倫斯‧芬克說，正因如此，貝萊德正推行措施，利用科技讓更多客戶、可以對他們所投資的企業自行作出代理投票決定。同時其亦正建立「持份者資本主義中心」，創建一個研究、對話和討論的平台。這將幫助他們進一步探討企業與持份者之間的關係，及與持份者溝通和股東價值之間的關係。

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