恒指收市跌105點或0.43%，報24112點，成交金額1123億元，較上日增加6.62%；國指跌14點或0.18%，報8449點。恒生科技指數收報5698點，跌0.45%。

藍籌28隻升，34隻下跌，2隻無升跌。碧桂園（2007）升4.94%，收報6.16元，是升幅最大的藍籌，石藥（1093）跌3.23%，收報9.58元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股14隻升，15隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是中芯（0981）收報19.42元，升3.96%；跌幅最大的是眾安在綫（6060）收報27.4元，跌6.32%。

恒指低位24009.71點，逼近50天線(23992.06點)後跌幅收窄，續受制於100天線(24628.43點)。科指低位5677.01點，略高於10天線(5635.79點)、20天線(5616.19點)。

恒指連跌3日，累計跌316.99點，對上一次連跌3日是2021年12月14日；科指連跌4日，累計跌201.28點，對上一次連跌4日是2021年12月29日。

北水南下合計淨流入22.15億元，較上日增加52.14%，連續第10日流入，累計流入265.79億元，對上一次連續10日淨流入是2021年12月7日。南水北上合計淨流入23.35億元人民幣，較上日增加36.83%，連續第3日流入，累計流入43.24億元。

午後消息股表現

12月內地手機出貨量增25.6%，全年增13.9%。瑞聲（2018）收報32.35元，跌0.61%；舜宇（2382）收報219.4元，跌0.45%；鴻騰（6088）收報1.56元，升1.96%；高偉電子（1415）收報9.95元，升5.18%。

雅居樂（3383）連續兩日回購優先票據共2300萬美元。見52周低3.46元，收報3.55元，升1.72%。

今早及隔晚消息股表現

胡塞武裝襲擊阿聯酋，布蘭特期油創逾7年新高。中石油（0857）收報3.97元，升1.79%；中海油（0883）收報9.35元，升0.54%。

傳重奪港龍46條航線航權，國泰（0293）收報6.46元，升0.94%。

361度（1361）：主品牌第四季零售額高雙位數增長。收報3.91元，升1.82%。

招行（3968）旗下招銀國際旗下Aquila Acquisition申上市，成首家「港版SPAC」。收報63.35元，升0.88%。

金隅（2009）料去年經調整後淨利最多跌14%。收報1.26元，升1.61%。

筆克遠東（0752）料去年多賺1.5倍。收報1.3元，升2.36%。

創夢天地（1119）與騰訊訂立PUPU ALIENS形象授權，可直接推銷授權產品。收報5.2元，跌2.26%。

寰宇娛樂（1046）料去年中期轉虧，或蝕最多3500萬。收報0.61元，無升跌。

快手（1024）CFO鍾奕祺退休，改為集團高級顧問。收報85.55元，跌1.84%。

中國太平（0966）去年度總保費收入按年增2.54%。收報11.44元，升0.7%。

遠大住工（2163）去年PC構件製造新簽合同額按年升近21%。收報11.94元，升0.51%。

世茂（0813）許榮茂據報15億元兜售中環中心兩層。收報5.03元，升4.14%。

招商局置地（0978）去年合同銷售總額增11%。收報0.79元，升3.95%。

潤電（0836）去年售電量按年增一成半。收報21.25元，升4.94%。

破頂股表現

破頂股包括，海昌海洋公園（2255）創上市新高，見3.22元，收報3.17元，升1.6%；信利國際（0732）創52周高，見3.77元，收報3.64元，跌1.89%；歌禮製藥（1672）創52周高，見6.17元，收報5.58元，升4.3%；勝獅貨櫃（0716）創52周高，見1.25元，收報1.2元，升1.69%；匯控（0005）創52周高，見55.1元，收報54.55元，跌0.82%；神華（1088）創52周高，見20.25元，收報19.98元，升1.52%；維珍妮（2199）創52周高，見7.39元，收報7.24元，升10.2%。

破底股方面

破底股包括，中駿商管（0606）創上市新低，見2.94元，收報2.95元，跌1.01%；德琪醫藥（6996）創上市新低，見8.98元，收報9.04元，升0.22%；再鼎醫藥（9688）創上市新低，見375.2元，收報375.2元，跌2.44%；康德萊醫械（1501）創上市新低，見17.74元，收報18.56元，跌0.54%；維太創科（6133）創上市新低，見0.2元，收報0.218元，跌9.17%；普匯中金（0997）創上市新低，見0.059元，收報0.059元，跌6.35%；青島銀行（3866）創上市新低，見2.35元，收報4.27元，升1.67%；德盈控股（2250）創上市新低，見2.07元，收報2.17元，跌9.21%；龍光地產（3380）見52周低5.42元，收報5.61元，升2.56%；雅居樂（3383）見52周低3.46元，收報3.55元，升1.72%；中駿集團（1966）見52周低1.62元，收報1.66元，升1.22%；宇華教育（6169）見52周低2.27元，收報2.27元，跌1.73%；心動公司（2400）見52周低32.4元，收報32.45元，跌2.26%；嚐高美（8371）見52周低0.8元，收報0.84元，升2.44%；VESYNC（2148）見52周低8.4元，收報8.45元，跌1.17%；周黑鴨（1458）見52周低4.88元，收報4.89元，跌3.74%；中國有贊（8083）見52周低0.32元，收報0.32元，跌8.57%；德昌電機（0179）見52周低15.6元，收報15.76元，無升跌；中策（0235）見52周低0.044元，收報0.045元，無升跌；易緯集團（3893）見52周低0.142元，收報0.17元，升4.29%。

異動股

上升異動股，包括，Bodibra母企海納星空科技（8297）收報0.58元，升22.11%；指尖悅動（6860）收報0.57元，升14%；順騰（0932）收報0.275元，升12.7%；HMVOD（8103）收報1.78元，升11.25%；康諾亞（2162）收報29.65元，升10.63%；金匯（8160）收報0.064元，升10.34%；維珍妮（2199）創52周高，見7.39元，收報7.24元，升10.2%；新晨中國動力（1148）收報0.81元，升9.46%；富臨（1443）收報0.27元，升8.87%；企展控股（1808）收報0.05元，升8.7%。

下跌異動股，包括，德盈控股（2250）創上市新低，見2.07元，收報2.17元，跌9.21%；維太創科（6133）創上市新低，見0.2元，收報0.218元，跌9.17%；中國有贊（8083）見52周低0.32元，收報0.32元，跌8.57%；雲頂新耀（1952）收報39.4元，跌7.29%；金禧國際（0091）收報0.194元，跌6.73%；康臣葯業（1681）收報4.08元，跌6.64%；太陽娛樂（8082）收報0.071元，跌6.58%；普匯中金（0997）創上市新低，見0.059元，收報0.059元，跌6.35%；眾安在綫（6060）收報27.4元，跌6.32%。

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