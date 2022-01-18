高盛指出，由於現金交易量、商品量和投資收益低於2020年同期的高基數，預計2021年第四季每股收益為2.04元，同比下降12%，或成為自2020年第二季疫情開始以來的最低點。該行預測， 2021年第四度的淨收入較共識低5%，並預計2022年至2024年的淨收入會較共識低6%至9%，銷量弱於預期的趨勢會持續至1月22日，而2022年的同比銷量和收益將停滯不前。

該行表示，與在岸資本市場的業務競爭加劇、現貨市場流通速度較低和中國境內費用下調帶來的費用壓力，均是對港交所表現的不利因素。

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