高盛料港交所今年每日成交量見底 目標價由590元下調至588元
文章日期：2022年1月18日 16:34
港交所（0388）將於下月底公布2021年第四季度業績，高盛發表報告表示，去年10月推出的MSCI中國A50期貨日均成交量大幅增長，尤其是推出後的第一個月，成為港交所歷史上最成功的產品。此外，由於北向通現金日均成交量的強勁增長，以及港交所將壟斷北向通，該行預計直至2025年，北向日均交易量將較2021年增逾一倍。不過，港交所第四季度疲軟，該行預計2022年港股日均成交量將見底，將12個月目標價從590元下調至588元，維持「買入」評級。
高盛指出，由於現金交易量、商品量和投資收益低於2020年同期的高基數，預計2021年第四季每股收益為2.04元，同比下降12%，或成為自2020年第二季疫情開始以來的最低點。該行預測， 2021年第四度的淨收入較共識低5%，並預計2022年至2024年的淨收入會較共識低6%至9%，銷量弱於預期的趨勢會持續至1月22日，而2022年的同比銷量和收益將停滯不前。
該行表示，與在岸資本市場的業務競爭加劇、現貨市場流通速度較低和中國境內費用下調帶來的費用壓力，均是對港交所表現的不利因素。
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