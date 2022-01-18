與11月比較，12月期間，差不多所有主要經濟行業的失業率（不經季節性調整）均見下跌，其中建造業、零售、住宿及膳食服務業，以及教育業有相對明顯的跌幅。就業不足率方面，下跌主要見於運輸業，以及教育業。

總就業人數由11月的367.33萬人，上升至12月的368.07萬人，增加約7400人。同期的總勞動人口則由383.13人下跌至382.4萬人，減少約7300人。

失業人數（不經季節性調整）由11月的15.8萬人下跌至12月的14.33萬人，減少約1.47萬人。同期的就業不足人數亦由7萬人下跌至6.68萬人，減少約3200人。

勞工及福利局局長羅致光表示，因應12月期間經濟持續復蘇，勞工市場在期內繼續改善。12月經季節性調整的失業率較11月下跌0.2個百分點至3.9%，就業不足率微跌0.1個百分點至1.7%。同期，總就業人數增加7400人至368.07萬人，失業人數減少1.47萬人至14.33萬人。

按行業分析，大多數經濟行業的失業率在12月較11月期間下跌。由於消費氣氛在去年第四季改善，與消費及旅遊相關行業合計的失業率下跌0.9個百分點至5.4%。這些行業當中，餐飲服務活動業和零售業的失業率分別下跌1.0個百分點及0.9個百分點至5.9%及5.2%。同時，建造業和教育業的失業率亦顯著下跌。

展望未來，羅致光表示，因應近日出現新一波的本地疫情，以及因而實施的收緊社交距離措施，與消費相關行業的就業情況在短期內會面對一些壓力。然而，在「防疫抗疫基金」下的新一輪措施應能提供一些紓緩作用。勞工市場在未來數月的發展將取決於本地疫情及經濟復蘇的步伐。為使本地疫情盡快受控，社會應遵守防疫措施，並努力達至更廣泛的疫苗接種。政府會繼續密切留意相關情況。

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