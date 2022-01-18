潘國光指出，信貸周期寬鬆，有助中央和地方政府容易發債，分別用於財政政策和推動基建，被監管的企業如內房更容易債務續期，表外債縮減放慢，亦有於經濟。他又認為，即使近月新冠病毒疫情影響內地零售，政府再以財政政策支持填補，例如減稅減費等。

人行昨日同時降中期借貸便利（MLF）息率0.1厘，本月市場報價貸款利率（LPR）料同步下降，潘國光指相對於息率，內地確立貨幣寬鬆，鼓勵信用放寬指示為關鍵。他亦預期，人行會在3月前後再次降低存款準備金率一次。

聯儲局預告今年開始削減寬鬆，潘國光指出，歐洲和日本央行事實上仍在實施寬鬆，至今年上半年美歐英日四大央行仍在增加量化寬鬆。銀行運用聯儲局隔夜逆回購工具在去年中開始急增，目前仍有1.5萬億美元，他指該部分是市場用不完的資金，該部分縮減後市場才會感覺到緊縮。

市場預期今年減息3.5次，他指出美元在加息預期下也未能回到去年7月的97以上水平，再推升加息預期的機會不大，美元在首季會回至93點，聯儲局今年亦只能加息兩次。

股市方面，潘國光看好中港股市，至去年底港股高於200日平均線只有10%，52周新低的則有8%，見2018年以來低位，趨勢與港股在2008年和2018年底見底回升趨勢相似，而且今年中共舉辦二十大，監管政策會相對友善。他看好今年首季中港股市，特別是去年被打壓的科技股，至年中見高位，下半年港股或因縮表等有震盪，不過全年回報仍可錄正數，跑贏美股。

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