保誠提供強制隔離現金資助 名額千個
文章日期：2022年1月18日 17:08
保誠公布，透過旗下健康及理財應用程式Pulse，為因衛生署強制檢疫令而需被強制隔離檢疫人士，提供一次性財務資助2000元。登記期由即日起至2022年2月28日，所有18歲或以上、現居於香港並持有有效香港身份證人士均合資格登記，資助設有首1000位領取名額，額滿即止。
保誠指，因強制隔離案例不斷增加，此推出計劃，透過Pulse為因應衛生防護中心頒佈的強制檢疫令而需被強制隔離檢疫人士提供一次性財務資助。
所有18歲或以上、現居於香港並持有有效香港身份證人士，成功登記強制隔離資助計劃，若於登記日後起計3天至2022年3月3日或之前，接獲衛生防護中心頒佈的強制檢疫令，並須於指定的檢疫中心，或家居檢疫除外的檢疫設施，接受連續醫療監察的強制檢疫，可獲2000元一次性隔離資助。
申請人於成功登記後，將收到官方以電話短訊發出的成功登記記錄。登記人需在獲通知強制檢疫的30日前，未曾到訪香港以外地方。於強制檢疫通知日的前30日內，登記人被法例第599C章或第599E章獲豁免任何形式檢疫的類別人士，及登記人並非與此類獲豁免人士同住，亦不符合資格。
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