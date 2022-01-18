中國人民銀行副行長劉國強表示，去年美元升值，但人民幣兌美元更升值8.76%，劉國強表示，人民幣不可能出現單邊升值或持續的單邊貶值，中國宏觀調控是有度的，沒有大水漫灌，按照經濟規律，微觀的市場機制也比較有效，雖然可能會有一些干擾因素，但總體上還是合理均衡、基本穩定。