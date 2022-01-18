人行稱人民幣不可能單邊升值 人幣午後倒跌
文章日期：2022年1月18日 18:11
中國人民銀行副行長劉國強表示，去年美元升值，但人民幣兌美元更升值8.76%，劉國強表示，人民幣不可能出現單邊升值或持續的單邊貶值，中國宏觀調控是有度的，沒有大水漫灌，按照經濟規律，微觀的市場機制也比較有效，雖然可能會有一些干擾因素，但總體上還是合理均衡、基本穩定。
他又指，去年中國經濟增長去年比較快，貿易順差比較大，支撐人民幣走強，這就導致短期出現了美元強、人民幣更強的情況，但長期總體還是合理均衡、雙向波動。受人行言論影響，人民幣下午倒跌95點子（1元等於1萬點子）或0.15%，截至晚上6時報6.3519，跌37點子。
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