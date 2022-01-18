劉國強表示，人行會增強信貸總量增長的穩定性，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，同時促进结构稳步优化，繼續加大對小微企業、科技創新、綠色發展的信貸支持。

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人行去年兩次降低存款準備金率，劉國強表示，當前金融機構平均存款準備金率是8.4%，水平已經不高了，下一步進一步調整的空間變小了。不過他指，空間變小了但仍然還有一定的空間，當局可以根據經濟金融運行情況以及宏觀調控的需要使用。

對於及後市場報價貸款利率（LPR）是否有下調空間，劉國強表示，下一步觀察利率要從兩個角度，包括實際貸款利率變化，去年全年企業貸款為6.1厘，為改革開放40多年以來最低，另一個要看影響利率的因素，即資金成本、市場供求、風險溢價，以及中期借貸便利利率，以及存款利率監管等。人行去年推動政策有效降低了銀行的資金成本，帶動貸款利率相應下降。商業銀行對資金成本等各種因素比較敏感，會及時考慮各種因素的最新變化報價。

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