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光大銀行去年純利按年增14.73%至434.07億元人民幣

文章日期：2022年1月18日 18:52

光大銀行（6818）公布2021年業績快報，純利為434.07億元（人民幣，下同），按年上升14.73%。去年營業利潤為526.44億元，按年上升15.15%。該行指，去年業務規模平穩增長、收入結構顯著優化、不良指標持續雙降、經營效益不斷提升，整體經營「穩中有進、穩中向好」。