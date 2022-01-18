光大銀行去年純利按年增14.73%至434.07億元人民幣
文章日期：2022年1月18日 18:52
光大銀行（6818）公布2021年業績快報，純利為434.07億元（人民幣，下同），按年上升14.73%。去年營業利潤為526.44億元，按年上升15.15%。該行指，去年業務規模平穩增長、收入結構顯著優化、不良指標持續雙降、經營效益不斷提升，整體經營「穩中有進、穩中向好」。
光大銀行去年營業收入按年上升7.14%，至1527.53億元。加權平均淨資產收益率為10.63%，按年下降0.09個百分點。截至去年底，該行總資產為5.90萬億元，按年增9.95%，總負債為5.42萬億元，按年增10.28%。
資產質量方面，光大銀行截至去年底的不良貸款額為413.66億元，按年下降0.72%，不良貸款率為1.25%，較前年底下降0.13個百分點，撥備覆蓋率為187.02%，較前年底增加4.31個百分點。
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