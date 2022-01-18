雙方公布，交易須符合達成成交條件、監管審查和動視暴雪股東批准，預計將在2023財年完成。交易完成後，微軟將成為全球收入第三大遊戲公司，僅次於騰訊（0700）和索尼。收購將包括 Activision、Blizzard和King工作室的遊戲，包括 Warcraft、Diablo、Overwatch、Call of Duty和Candy Crush，以及電子運動Major League Gaming。

微軟指，該收購將加速其遊戲業務，在手機、電腦、遊戲機和雲領域的增長，並將為元宇宙提供建構內容。

動視暴雪近日陷入性騷擾醜聞，公司昨日公布經調查後，有37名員工需要離職，另有44名受紀律處分，公司在去年10月已解僱另外20名員工。在微軟收購消息公布前，動視暴雪盤前曾跌2%。在公布收購消息後大升。

騰訊在2012年與動視暴雪建立戰略合作夥伴關係，由騰訊在內地代理《Call of Duty Online》，進入中國遊戲市場。外媒指，騰訊持有動視暴雪5%股權。