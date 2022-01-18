相關新聞︰微軟以687億美元收購動視暴雪

過去幾年，微軟在發展遊戲方面更為積極。它在2014年斥25億美元，收購了《當個創世神》（Minecraft）開發商Mojang，去年又完成了對遊戲開發商Bethesda的75億美元收購交易。分析認為，最新的收購交易，體現了微軟研發技術，創建元宇宙的長期願景，與Facebook母公司Meta（美：FB）競爭。

以射擊遊戲《決勝時刻》（Call of Duty）等而聞名的動視暴雪，過去數月因公司行政人員傳出有不當性行為及性騷擾醜聞而陷入爭議。股東、員工及商業夥伴向動視暴雪連番施壓，要求它在處理不當行為的問題上承擔更多責任。

自去年7月加州的監管機構就騷擾指控向動視暴雪提出訴訟以來，動視暴雪已收集大量有關員工的不當行為及其他問題的投訴報告。在調查後，動視暴雪周一公布，已有37名員工被解僱或自行離職，另有44人被處分。