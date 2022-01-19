美債息升 美股大跌 伊拉克土耳其油管爆炸 油價8年高 道指跌543點
文章日期：2022年1月19日 08:15
美債息升至1.8789厘，美股全線大跌，投資者擔憂聯儲會激進加息，貨幣市場預計聯儲局3月份可能一次升息50基點，道指連跌3日，累計跌921.85點。疫情導致紐約州製造業指數1月意外創下近兩年最大降幅。伊拉克至土耳其的一條重要管道爆炸令供應受挫，隔晚紐約期油曾升最多3.35%，收市報85.43美元，是2014年10月13日後收市新高。
道瓊斯工業平均指數收跌543點，跌幅1.52%，報35368點。標普500指數收跌85點，跌幅1.84%，報4577點。納斯達克綜合指數收跌386點，或2.6%，報14506點。
高盛跌6.97%，報354.4美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低174點，而Visa升0.48%，報215.71元，貢獻道指6點。
科技股方面，蘋果收市報169.8元，跌1.88%，谷歌母公司Alphabet收市報2719.96元，跌2.49%，亞馬遜收市報3178.35元，跌1.98%，Facebook收市報318.15元，跌4.14%。
歐洲STOXX 600指數收跌0.98%，報479點。德國DAX指數收跌1.02%，報15772點；法國CAC 40指數跌0.95%，報7133點；英國富時100指數收跌0.63%，報7563點。