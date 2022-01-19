美債息升至1.8789厘，美股全線大跌，投資者擔憂聯儲會激進加息，貨幣市場預計聯儲局3月份可能一次升息50基點，道指連跌3日，累計跌921.85點。疫情導致紐約州製造業指數1月意外創下近兩年最大降幅。伊拉克至土耳其的一條重要管道爆炸令供應受挫，隔晚紐約期油曾升最多3.35%，收市報85.43美元，是2014年10月13日後收市新高。