港股ADR升22點 夜期低水18點 美期、亞股向下
文章日期：2022年1月19日 08:50
美股下跌，港股ADR升22點或0.09%，報24135點，夜期升59點，低水18點，報24095點。
個股ADR普遍向上，騰訊（0700）ADR跌0.95%，折合報448.48元；阿里巴巴（9988）跌0.89%，折合報125.27元；美團（3690）升1.2%，折合報218.4元；匯控（0005）升0.09%，折合報54.6元；建行（0939）跌0.3%，折合報5.85元。
道期現跌0.051%；標期現跌0.1%；納期現跌0.14%。日股現跌1.59%，韓股現跌0.36%，澳股現跌0.84%。
今日焦點股份可留意：
Prada（1913）去年收入近300億，按年升逾四成。
路勁基建（1098）斥5.42億人幣，收購美的附屬內房45%股權。
路透：華府擬審查阿里雲業務，阿里（9988）ADR向下。
中國鐵建（1186） 去年新簽合同額按年升一成。
藥明康德（2359）發盈喜，預計純利最少升68%。
光大銀行（6818）去年純利按年增14.73%至434.07億元人民幣。
中國心連心化肥（1866）發盈喜，料去年純利升至少兩倍。
建滔集團（0148）發盈喜，預料去年純利升1.34倍。
建滔積層板（1888）發盈喜，預料去年多賺1.5倍。
張德熙持股擬再場外大折讓99%轉手，泰加保險（6161）：正核證有關轉讓。
王衛申報持有先豐服務（0500）8.32%。
佐丹奴（0709）發盈喜，料去年虧轉盈賺至少1.75億。
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