恒指高開117點 10天線升穿50天線 友邦、美團撐市
文章日期：2022年1月19日 09:28
恒指今早高開117點或0.49%，報24229點，成交金額24億元；國指今早高開36點或0.44%，報8485點。恒生科技指數開市報5716點，升0.31%。友邦（1299）、美團（3690）、港交所（0388）撐市。
藍籌36隻升，16隻下跌，12隻無升跌。申洲國際（2313）升2.15%，報157元，是升幅最大的藍籌，信義光能（0968）跌0.96%，報12.42元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股17隻升，9隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是百度（9888）開市報151.9元，升2.77%；跌幅最大的是萬國數據（9698）開市報42.05元，跌1.87%。
恒指10天線(23982.77點)升穿50天線(23980.4點)，恒指續高於50天線，受制於100天線(24613.79點)；科指高於10天線(5675.06點)、20天線(5621.37點)受制於50天線(5930.27點)。
Prada（1913）去年收入近300億，按年升逾四成。開市報49.7元，升3.22%。
路勁基建（1098）斥5.42億人幣，收購美的附屬內房45%股權。無成交，報7.2元。
路透：華府擬審查阿里雲業務，阿里（9988）ADR向下。開市報126.2元，跌0.16%。
中國鐵建（1186） 去年新簽合同額按年升一成。開市報5.5元，升0.18%。
藥明康德（2359）發盈喜，預計純利最少升68%。開市報135元，升2.27%。
光大銀行（6818）去年純利按年增14.73%至434.07億元人民幣。開市報2.93元，跌0.34%。
中國心連心化肥（1866）發盈喜，料去年純利升至少兩倍。開市報5.69元，升2.34%。
建滔集團（0148）發盈喜，預料去年純利升1.34倍。開市報39.35元，升2.34%。
建滔積層板（1888）發盈喜，預料去年多賺1.5倍。開市報14.5元，升1.4%。
張德熙持股擬再場外大折讓99%轉手，泰加保險（6161）：正核證有關轉讓。停牌。
王衛申報持有先豐服務（0500）8.32%。
佐丹奴（0709）發盈喜，料去年虧轉盈賺至少1.75億。開市報1.56元，升7.59%。
異動股
上升異動股，包括，佐丹奴（0709）開市報1.56元，升7.59%；再鼎醫藥（9688）開市報403元，升7.41%；康橋悅（2205）開市報3.54元，升5.67%；歌禮製藥（1672）開市報5.89元，升5.56%；天虹紡織（2678）開市報11.22元，升4.66%；中升（0881）開市報63.45元，升3.85%；德盈控股（2250）開市報2.25元，升3.69%；普拉達（1913）開市報49.7元，升3.22%；碧桂園服務（6098）開市報40.4元，升3.06%。
下跌異動股，包括，Bodibra母企海納星空科技（8297）開市報0.53元，跌8.62%；俄鋁（0486）開市報7.26元，跌3.2%；同仁堂國藥（3613）開市報12.04元，跌3.06%；新濠國際發展（0200）開市報9.22元，跌2.95%；新東方（9901）開市報13.28元，跌2.64%；和鉑醫藥（2142）開市報6.38元，跌2.6%；渣打（2888）開市報54.7元，跌2.15%；萬國數據（9698）開市報42.05元，跌1.87%；遠大住工（2163）開市報11.72元，跌1.84%；中國中藥（0570）開市報5.62元，跌1.75%。
其他報道