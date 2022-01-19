第一信用曾捲「謎網50」事件

冼國林出身於銀行業，早年轉戰財仔界，是財務公司第一信用（8215）的創辦人，過去曾經捲入「謎網50」事件。獨立股評人David Webb於2017年發表《謎網：50隻不能碰的港股》，當中就包括第一信用。在謎網風暴下，證監會多次出手「拆網」，第一信用被勒令停牌。而冼國林當時回應傳媒查詢時，表明不同意David Webb的看法，更指Webb「唔識貨」。

除了金融界，冼國林似乎對電影圈情有獨鍾。捲入「謎網50」事件時，他曾表示因起訟告權威證券等多方，當中情節觸發他寫劇本開拍電影講述謎網事件，並希望向大眾解釋他們並非謎網股。

另外，冼國林亦為國藝集團控股（8228）的主要股東，也是電影《葉問前傳》的出品人，惟國藝亦曾捲入爭議。冼國林曾遭人貼大字報，一班自稱「苦主」控訴，他們共買了幾億元冼國林所屬國藝娛樂旗下發行的債券後，質疑國藝收錢後將債券大幅貶值，斥冼國林是大老千，叫對方「回水」。冼國林當時回應本報查詢稱，公司之前債務重組，重組計劃一視同仁，強調自己問心無愧，「不介意被貼大字報，得啖笑。」冼國林已辭任上述兩間公司的職務。

去年出書 稱為港前途出謀獻策

近年冼國林活躍於政圈並轉型做KOL，於網上評論時政，屬「深藍」陣營人士，屢發炮批評現任特首林鄭月娥表現。去年他曾出書《治港策》，討論香港的方方面面，包括房屋問題、土地資源問題等。他曾向傳媒表示過，冀拋磚引玉，獻計及供準參選人如何管治香港。

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