港元現報7.791元升值13點子，曾貶值最多8點子，報7.7931元，亦曾升值最多23點子，報7.79元。

短線拆息方面，隔夜HIBOR跌2.6點子至0.06708%；1星期HIBOR跌0.98點子至0.11143%；2星期HIBOR跌0.19點子至0.12083%。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.56點子至0.2822%；6個月期HIBOR升1.84點子至0.38381%；12個月期HIBOR升1.07點子至0.51887%。

美元指數現報95.744升值0.012點或0.01%。

美元1個月期LIBOR報0.103%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.052%，連續7日擴闊，利差是2021年12月31日後最高，當日差距為0.0579%

對上一次連續7日擴闊，是2021年11月24日，當日利差報0.0061%。

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