港元拆息個別發展 1個月HIBOR連升4日 升至0.155%
文章日期：2022年1月19日 11:16
港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR連升4日，升0.42點子至0.155%，是2021年12月31日後最高，當日報0.15911%。對上一次連升4日是2021年12月2日，當日拆息報0.18107%。
港元現報7.791元升值13點子，曾貶值最多8點子，報7.7931元，亦曾升值最多23點子，報7.79元。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌2.6點子至0.06708%；1星期HIBOR跌0.98點子至0.11143%；2星期HIBOR跌0.19點子至0.12083%。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR升1.56點子至0.2822%；6個月期HIBOR升1.84點子至0.38381%；12個月期HIBOR升1.07點子至0.51887%。
美元指數現報95.744升值0.012點或0.01%。
美元1個月期LIBOR報0.103%，港元1個月期HIBOR減美元1個月期LIBOR的利差為0.052%，連續7日擴闊，利差是2021年12月31日後最高，當日差距為0.0579%
對上一次連續7日擴闊，是2021年11月24日，當日利差報0.0061%。
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