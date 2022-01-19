道期現跌0.051%；標期現跌0.1%；納期現跌0.14%。日股現跌2.41%，韓股現跌0.75%，澳股現跌0.91%。

恒指半日升4點或0.02%，報24117點，成交金額600億元；國指升10點或0.12%，報8459點。恒生科技指數收報5690點，跌0.14%。

藍籌29隻升，32隻下跌，3隻無升跌。碧桂園（2007）升5.36%，收報6.49元，是升幅最大的藍籌，藥明生物（2269）跌2.69%，收報86.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股13隻升，17隻下跌。升幅最大的是同程藝龍（0780）收報15元，升4.46%；跌幅最大的是華虹半導體（1347）收報40.45元，跌4.15%。

恒指10天線(23971.52點)因指數升幅收窄，使其平均值下降，午市未能升穿50天線(23978.15點)，今早開市10天線為23982.77點，50天線為23980.4點。科指半日低見5675.51點，下試10天線(5672.49點)。

北水南下合計淨流入10.57億元，較上日減少52.3%，連續第11日流入，累計流入276.36億元，對上一次連續11日淨流入是2021年12月8日。南水北上合計淨流入36.26億元人民幣，較上日增加55.3%，連續第4日流入，累計流入79.5億元。

前主席冼國林宣布參選特首，國藝（8228）曾飈38%。收報0.114元，升31.03%。

伊拉克至土耳其油管爆炸，營運商稱爆炸原因不明，油價續創8年高。中石油（0857）收報4.01元，升1.01%；中海油（0883）收報9.47元，升1.28%。

Prada（1913）去年收入近300億，按年升逾四成。收報50.05元，升3.95%。

路勁基建（1098）斥5.42億人幣，收購美的附屬內房45%股權。收報7.27元，升0.97%。

路透：華府擬審查阿里雲業務，阿里（9988）ADR向下。收報125.3元，跌0.87%。

中國鐵建（1186） 去年新簽合同額按年升一成。收報5.63元，升2.55%。

藥明康德（2359）發盈喜，預計純利最少升68%。收報123.8元，跌6.21%。

光大銀行（6818）去年純利按年增14.73%至434.07億元人民幣。收報2.94元，無升跌。

中國心連心化肥（1866）發盈喜，料去年純利升至少兩倍。收報5.8元，升4.32%。

建滔集團（0148）發盈喜，預料去年純利升1.34倍。收報38.6元，升0.39%。

建滔積層板（1888）發盈喜，預料去年多賺1.5倍。收報14.18元，跌0.84%。

張德熙持股擬再場外大折讓99%轉手，泰加保險（6161）：正核證有關轉讓。停牌。

王衛申報持有先豐服務（0500）8.32%。收報0.81元，升15.71%。

佐丹奴（0709）發盈喜，料去年虧轉盈賺至少1.75億。收報1.56元，升7.59%。

破頂股表現

破頂股包括，海昌海洋公園（2255）創上市新高，見3.25元，收報3.25元，升2.52%；招商局港口（0144）創52周高，見15.28元，收報15.14元，升1.88%；中海外（0688）創52周高，見23.65元，收報23.35元，升4.94%；神華（1088）創52周高，見20.75元，收報20.55元，升2.85%。

破底股方面

破底股包括，青瓷遊戲（6633）創上市新低，見8.3元，收報8.32元，跌4.37%；德琪醫藥（6996）創上市新低，見8.74元，收報8.74元，跌3.32%；嘉和生物（6998）創上市新低，見6.57元，收報6.6元，跌1.49%；朝聚眼科（2219）創上市新低，見5.5元，收報5.6元，跌3.28%；冠均國際（1629）創上市新低，見0.375元，收報0.375元，跌6.25%；金輪天地（1232）創上市新低，見0.15元，收報0.15元，跌6.25%；維亞生物（1873）見52周低4.1元，收報4.12元，跌3.29%；VESYNC（2148）見52周低8.4元，收報8.45元，無升跌；周黑鴨（1458）見52周低4.88元，收報4.93元，升0.82%；國美（0493）見52周低0.64元，收報0.65元，跌1.52%；中國有贊（8083）見52周低0.305元，收報0.325元，升1.56%；凱知樂（2122）見52周低0.22元，收報0.22元，跌3.51%；中策（0235）見52周低0.044元，收報0.045元，無升跌；英皇娛樂（0296）見52周低0.78元，收報0.79元，跌2.47%。

異動股

上升異動股，包括，國藝（8228）收報0.114元，升31.03%；先豐服務（0500）收報0.81元，升15.71%；綠城服務（2869）收報7.66元，升9.12%；世紀聯合（1959）收報0.6元，升9.09%；新城悅（1755）收報12.72元，升8.35%；旭輝永升服務（1995）收報12.72元，升7.98%；佐丹奴（0709）收報1.56元，升7.59%；融創服務（1516）收報8.46元，升7.36%；旭輝（0884）收報4.97元，升7.34%；嚐高美（8371）收報0.9元，升7.14%；指尖悅動（6860）收報0.61元，升7.02%。

下跌異動股，包括，大豐港（8310）收報0.093元，跌16.22%；PLATT NERA（1949）收報0.27元，跌10%；華融金控（0993）收報0.17元，跌7.1%；易緯集團（3893）收報0.158元，跌7.06%；冠均國際（1629）創上市新低，見0.375元，收報0.375元，跌6.25%；藥明康德（2359）收報123.8元，跌6.21%；愛帝宮（0286）收報0.65元，跌5.8%；雅士利國際（1230）收報0.5元，跌5.66%；元力控股（1933）收報0.34元，跌5.56%；BENG SOON MACHINERY（1987）收報0.142元，跌5.33%。