歐冠昇稱，中國經濟的高速增長（未來10-15年有望成為全球最大的經濟體）和金融領域的重大改革是這一巨變的主要推動力。隨著經濟不斷發展，越來越多中國家庭將開始把部分儲蓄（總規模可能高達50萬億美元）「搬家」到資本市場投資金融產品，而深化改革將推動內地資本市場的進一步開放和人民幣國際化進程的提速，從而加速通過香港進出中國市場的跨境資本流動。

他相信人民幣將在國際舞台上扮演越來越重要的角色，未來國際投資者將會越來越看重離岸人民幣市場的深度和流動性。

他認為，中國金融大發展已經來到，相信香港今天的作用比以往任何時候都更加重要。

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