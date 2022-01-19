Google 香港銷售及營運總經理余名德表示稱，對預期參與的中小企不設限定數，冀所有中小企都能把握有機會。余名德又表示，Google希望繼續透過該計劃探討不同的研究報告。香港貿易發展局副總裁劉會平表示，預期今年本港出口增長8%，去年預期增長則是25%，現時出口經濟已成為本港主要的經濟增長的推動力，並鼓勵企業參與更多出口市場，拓展業務。劉會平又表示，為支持本地公司拓展出口業務及數碼轉型，香港貿發局的「T-box 升級轉型計劃」與 Google 聯手在港推出教學、諮詢及實踐於一身的「Google 出口營商計劃」，冀能協助中小企善用數碼工具，拓展海外機遇。

Google香港今日同時發布《智慧數碼城市-出口營商新視角》調查研究，主要有關中小企數碼轉型。報告指出，疫情期間香港出口商的出口收入佔公司總收入比率由26%增至35%，上升9個百分點。出口商同時表示，出口貿易有助本地經濟復蘇，68%受訪中小型出口商表示正計劃拓展新市場，其中62%認為東南亞市場甚具吸引力。

報告亦指出，有28%的港出口商表示市場營銷是主要拓展海外市場的障礙，政策及規例則有19%，業務營運有18%。而中小型出口商遇到障礙的機會較大型企業為高。是次調查訪問約205間出口商，當中包括103間中小企，以及102間企業，並於去年11月進行調查。

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