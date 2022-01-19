68%受訪港人對未來1年財政狀况樂觀 四成擬申請新信貸
文章日期：2022年1月19日 16:02
環聯（美：TRU）公布的2021年第四季的全球消費者脈搏研究報告顯示，受訪的香港消費者表示新冠疫情對家庭收入的影響較上一季有所減弱。30%消費者表示他們的家庭收入繼續受到影響，按季跌13個百分點。68%的消費者對未來12個月的財政狀况持樂觀態度，按季升26個百分點。
40%受訪者計劃申請新的信貸或再融資。若按信貸級別計算信貸需求，獲優秀信貸評級的消費者在申請新信貸或再融資方面的意願最高（70%），其次為次優（68%）和次級（57%）信貸評級的消費者。若按世代計算，Z世代的信貸需求最大（53%），其次是千禧世代（44%）。首三位貸款產品分別是私人貸款、稅務貸款和循環貸款，分別佔35%、19%和18%。
研究於去年11月1日至18日期間調查了1,100名香港消費者，而於調查期間本港未錄得Omicron本地傳播個案。
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