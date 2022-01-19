40%受訪者計劃申請新的信貸或再融資。若按信貸級別計算信貸需求，獲優秀信貸評級的消費者在申請新信貸或再融資方面的意願最高（70%），其次為次優（68%）和次級（57%）信貸評級的消費者。若按世代計算，Z世代的信貸需求最大（53%），其次是千禧世代（44%）。首三位貸款產品分別是私人貸款、稅務貸款和循環貸款，分別佔35%、19%和18%。

研究於去年11月1日至18日期間調查了1,100名香港消費者，而於調查期間本港未錄得Omicron本地傳播個案。

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