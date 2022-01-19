國泰向閉環式執勤員工發獎金 機長飛4次可獲近10萬元
文章日期：2022年1月19日 16:19
據外電引述消息報道，國泰（0293）向願意接受香港隔離檢疫措施的機師提供獎金，以吸引更多機師接受「閉環式」執勤，獎金以逐次形式發放，以機長為例，首次會獲得2萬元， 第二次就會獲增至2.2萬元，第三次為2.5萬元，第四次或以上每次均為2.9萬元。這意味機長飛4次，可獲9.6萬元。
副機長亦會以同樣的方式計算，首次會獲得1.7萬元，第四次或以上會每次獲得2.4萬元。
外電報道提及，包括機組人員內在「閉環式」航班工作期間，需要工作連續3至4個星期，在每程航班之間須留在酒店進行隔離，並在回家前進行兩星期隔離，這令國泰難以有足夠人手運營服務。
國泰回覆本報查詢時表示，因應新冠疫情對機組人員的檢疫要求，國泰航空推行閉環執勤模式以維持航班運作，並一直監察情況及適時作出調整。就接受閉環式執勤的機師，國泰增加機師在完成閉環執勤後的休息時間及就航班安排及運作變動調整薪津。國泰又表示，公司一直鼓勵更多機師參與閉環執勤模式，讓更多機師共同分擔飛行職務，及繼續保持香港與世界的聯繫。
國泰全日收報6.42元，跌0.62%。
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