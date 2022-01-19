恒指今早高開117點，高位升173點，高低波幅335點。恒指收市升15點或0.06%，報24127點，成交金額1149億元，較上日增加2.36%；國指跌7點或0.09%，報8441點。恒生科技指數收報5642點，跌0.98%。

藍籌35隻升，25隻下跌，4隻無升跌。碧桂園（2007）升8.28%，收報6.67元，是升幅最大的藍籌，創科實業（0669）跌3.13%，收報133.2元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股10隻升，20隻下跌。升幅最大的是同程藝龍（0780）收報15.04元，升4.74%；跌幅最大的是金蝶（0268）收報23.45元，跌5.44%。

恒指10天線今早一度升穿50天線，但因今日指數升幅收窄而變動，全日未能保持升穿的「黃金交叉」走勢。恒指收市10天線(23972.58點)，逼近50天線(23978.36點)，指數續高於50天線及低於100天線(24612.77點)。科指失守10天線(5667.73點)，低位5612.36點，逼近20天線(5617.71點)。

北水南下合計淨流入5.91億元，較上日減少73.34%，連續第11日流入，累計流入271.7億元，對上一次連續11日淨流入是2021年12月8日。南水北上合計淨流入38.21億元人民幣，較上日增加63.64%，連續第4日流入，累計流入81.45億元。

午後消息股表現

中國據報正起草新規，讓內房發展商取得託管賬戶中的物業預售款。中海外（0688）創52周高，見23.65元，收報23.35元，升4.94%；龍湖（0960）收報42.8元，升4.39%；潤地（1109）收報38元，升3.83%；碧桂園（2007）收報6.67元，升8.28%。非藍籌內房恒大（3333）收報1.72元，升4.88%；世茂集團（0813）收報5.6元，升11.33%；融創（1918）收報9.46元，升7.62%。

土耳其官員稱油管將恢復運作，及調查事件，油價回吐升幅。中石油（0857）收報4.02元，升1.26%；中海油（0883）收報9.43元，升0.86%。

內地網企投資、集資據報需先獲批。騰訊（0700）收報455.8元，升0.66%；阿里巴巴（9988）收報124.2元，跌1.74%；美團（3690）收報214.4元，跌0.65%。

恒基發展（0097）料去年純利大跌73%。收報0.365元，跌2.67%。

中國建築興業（0830）去年新簽合約額達82億，按年升六成。收報1.75元，升0.57%。

今早及隔晚消息股表現

前主席冼國林宣布參選特首，國藝（8228）曾飈38%。收報0.119元，升36.78%。

Prada（1913）去年收入近300億，按年升逾四成。收報50元，升3.84%。

路勁基建（1098）斥5.42億人幣，收購美的附屬內房45%股權。收報7.24元，升0.56%。

路透：華府擬審查阿里雲業務，阿里（9988）收報124.2元，跌1.74%。

中國鐵建（1186），去年新簽合同額按年升一成。收報5.64元，升2.73%。

藥明康德（2359）發盈喜，預計純利最少升68%。收報122.3元，跌7.35%。

光大銀行（6818）去年純利按年增14.73%至434.07億元人民幣。收報2.95元，升0.34%。

中國心連心化肥（1866）發盈喜，料去年純利升至少兩倍。收報5.7元，升2.52%。

建滔集團（0148）發盈喜，預料去年純利升1.34倍。收報38.7元，升0.65%。

建滔積層板（1888）發盈喜，預料去年多賺1.5倍。收報14.02元，跌1.96%。

張德熙持股擬再場外大折讓99%轉手，泰加保險（6161）：正核證有關轉讓。停牌。

王衛申報持有先豐服務（0500）8.32%。收報0.79元，升12.86%。

佐丹奴（0709）發盈喜，料去年虧轉盈賺至少1.75億。收報1.58元，升8.97%。

破頂股表現

破頂股包括，海昌海洋公園（2255）創上市新高，見3.25元，收報3.2元，升0.95%；歌禮製藥（1672）創52周高，見6.86元，收報6.82元，升22.22%；招商局港口（0144）創52周高，見15.28元，收報15.22元，升2.42%；中海外（0688）創52周高，見23.65元，收報23.35元，升4.94%；神華（1088）創52周高，見20.75元，收報20.75元，升3.85%。

破底股方面

內房物管股破底，包括，京城佳業（2210）創上市新低，見4.25元，收報4.35元，跌7.64%；當代置業（1107）創上市新低，見0.167元，收報0.168元，跌6.67%。

內需股破底，包括，睿見教育（6068）創上市新低，見0.55元，收報0.56元，跌5.08%；百勝中國（9987）創上市新低，見351元，收報354.8元，跌1.99%；VESYNC（2148）見52周低8.28元，收報8.42元，跌0.36%；周黑鴨（1458）見52周低4.85元，收報4.92元，升0.61%；國美（0493）見52周低0.64元，收報0.64元，跌3.03%。

科技股破底，包括，青瓷遊戲（6633）創上市新低，見7.83元，收報8元，跌8.05%。

醫療醫藥股破底，包括，德琪醫藥（6996）創上市新低，見8.5元，收報8.54元，跌5.53%；嘉和生物（6998）創上市新低，見6.54元，收報6.57元，跌1.94%；朝聚眼科（2219）創上市新低，見5.48元，收報5.5元，跌5.01%；雍禾醫療（2279）創上市新低，見11.7元，收報12.1元，跌4.12%；維亞生物（1873）見52周低4.1元，收報4.12元，跌3.29%；中國醫療網絡（0383）見52周低0.057元，收報0.058元，跌4.92%。

其他破底股包括，冠均國際（1629）創上市新低，見0.375元，收報0.41元，升2.5%；普匯中金（0997）創上市新低，見0.051元，收報0.059元，無升跌；金輪天地（1232）創上市新低，見0.148元，收報0.148元，跌7.5%；皓天財經（1260）創上市新低，見0.285元，收報0.295元，跌1.67%；協鑫新能源（0451）見52周低0.201元，收報0.201元，跌1.95%；中國有贊（8083）見52周低0.305元，收報0.375元，升17.19%；英皇國際（0163）見52周低0.89元，收報0.9元，跌3.23%；凱知樂（2122）見52周低0.22元，收報0.221元，跌3.07%；中策（0235）見52周低0.044元，收報0.045元，無升跌；佳民（8519）見52周低0.083元，收報0.089元，跌4.3%；國際娛樂（1009）見52周低0.26元，收報0.27元，跌5.26%；英皇娛樂（0296）見52周低0.78元，收報0.8元，跌1.23%。

異動股

上升異動股，包括，國藝（8228）收報0.119元，升36.78%；錦藝集團（0565）收報0.4元，升26.98%；指尖悅動（6860）收報0.7元，升22.81%；歌禮製藥（1672）創52周高，見6.86元，收報6.82元，升22.22%；偉俊集團控股（1013）收報0.081元，升19.12%；中國有贊（8083）見52周低0.305元，收報0.375元，升17.19%；先豐服務（0500）收報0.79元，升12.86%；雅居樂（3383）收報4元，升12.68%；旭輝（0884）收報5.2元，升12.31%；世茂集團（0813）收報5.6元，升11.33%。

下跌異動股，包括，大豐港（8310）收報0.094元，跌15.32%；瑞慈醫療（1526）收報0.9元，跌9.09%；BENG SOON MACHINERY（1987）收報0.137元，跌8.67%；雲頂新耀（1952）收報36.15元，跌8.25%；易緯集團（3893）收報0.156元，跌8.24%；青瓷遊戲（6633）創上市新低，見7.83元，收報8元，跌8.05%；京城佳業（2210）創上市新低，見4.25元，收報4.35元，跌7.64%；金輪天地（1232）創上市新低，見0.148元，收報0.148元，跌7.5%；藥明康德（2359）收報122.3元，跌7.35%；FRIENDTIMES（6820）收報1.53元，跌7.27%。

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