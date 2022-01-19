安踏去年產品零售額按年增25至30% 發盈喜料純利增至少35%
文章日期：2022年1月19日 16:34
安踏（2020）公布，2021年第四季度，安踏品牌產品之零售金額按年錄得10-20%中段的正增長，而與2019年同期相比，則錄得10-20%高段的正增長。公司亦發盈喜，料純利增至少35%。
期內，FILA品牌產品之零售金額按年錄得高單位數的正增長，而與2019年同期相比，錄得35-40%的正增長。
2021年全年計，安踏品牌產品之零售金額按年錄得25-30%的正增長，而與2019同期相比，則錄得10-20%高段的正增長。期內，FILA品牌產品之零售金額按年錄得25-30%的正增長，而與2019年同期相比則錄得40-45%的正增長。
另外，安踏發盈喜，在不包括分佔合營公司虧損影響之下，預期2021年度純利增長不少於35%(2020年純利為57.6億元人民幣)；包括分佔合營公司虧損影響之下，則料按年增長不少於45%(2020年純利為51.6億元)。
公司指純利增長，主因2021年度疫情對內地零售市場影響相對下降，安踏品牌、FILA品牌及其他品牌收益反彈，使整體收益增長不少於35%；以及按年轉為錄得淨融資收入；及預期分佔合營公司虧損按年減少。
安踏收報112.7元，跌2%。
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