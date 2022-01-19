期內，FILA品牌產品之零售金額按年錄得高單位數的正增長，而與2019年同期相比，錄得35-40%的正增長。

2021年全年計，安踏品牌產品之零售金額按年錄得25-30%的正增長，而與2019同期相比，則錄得10-20%高段的正增長。期內，FILA品牌產品之零售金額按年錄得25-30%的正增長，而與2019年同期相比則錄得40-45%的正增長。

另外，安踏發盈喜，在不包括分佔合營公司虧損影響之下，預期2021年度純利增長不少於35%(2020年純利為57.6億元人民幣)；包括分佔合營公司虧損影響之下，則料按年增長不少於45%(2020年純利為51.6億元)。

公司指純利增長，主因2021年度疫情對內地零售市場影響相對下降，安踏品牌、FILA品牌及其他品牌收益反彈，使整體收益增長不少於35%；以及按年轉為錄得淨融資收入；及預期分佔合營公司虧損按年減少。

安踏收報112.7元，跌2%。

其他報道

國泰據報向願接受港隔離檢疫措施機師 供最多近3萬獎金

恒生保險提高新冠肺炎額外保障 指定新客確診可獲18萬元賠償

68%受訪港人對未來1年財政狀况樂觀 四成擬申請新信貸

土耳其官員稱油管將恢復運作 及調查事件 油價回吐升幅

中國據報正起草新規 讓內房發展商取得託管賬戶中的物業預售款

傳整體或將裁撤投資業務 字節跳動：加強業務聚焦 減少協同性低投資

土耳其官員稱油管將恢復運作 及調查事件 油價回吐升幅