去年本港廣告支出增長29%

根據報告所指，香港2021年廣告支出按年增長29%，總開支逾294億元。各主要媒體方面，以流動廣告按年上升50%最高，社交媒體按年升幅42%；當中以Instagram升幅67%最明顯。

十大廣告開支行業方面，以銀行、信用卡及投資服務廣告開支最高，與去年同期比較上升57%；第二是藥物及醫謢，按年上升9%。地產業的廣告開支亦由第五位上升至第三位， 廣告開支按年上升29%。

admanGO製作一個MIRROR成員與各品牌的關係互動功能表，只需將鼠標放在成員或品牌的標誌上，便可連繫他們在Instagram與不同的品牌內容關係。

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