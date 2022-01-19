admanGO：MIRROR去年合作品牌逾180個 雄霸IG廣告(附互動圖表連結)
文章日期：2022年1月19日 17:03
廣告媒體監察公司admanGO報告指出，男子組合MIRROR去年雄霸Instagram的KOL品牌內容廣告市場，涉及逾180個品牌；全員上陣的廣告有三星、麥當勞、戶戶送及CSL等等，個別成員亦參與匯豐銀行或花旗銀行等等的品牌推廣活動。
去年本港廣告支出增長29%
根據報告所指，香港2021年廣告支出按年增長29%，總開支逾294億元。各主要媒體方面，以流動廣告按年上升50%最高，社交媒體按年升幅42%；當中以Instagram升幅67%最明顯。
十大廣告開支行業方面，以銀行、信用卡及投資服務廣告開支最高，與去年同期比較上升57%；第二是藥物及醫謢，按年上升9%。地產業的廣告開支亦由第五位上升至第三位， 廣告開支按年上升29%。
admanGO製作一個MIRROR成員與各品牌的關係互動功能表，只需將鼠標放在成員或品牌的標誌上，便可連繫他們在Instagram與不同的品牌內容關係。
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