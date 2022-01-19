就的士保險而言，與其他汽車保險業務一樣，保險公司基於商業原則核保和釐定保費水平，主要考慮因素包括意外發生率、意外嚴重程度及過往索償紀錄等。近年，涉及的士的交通意外率上升，的士保險業的經營環境欠佳，的士保費有所上升。政府理解的士業界對保險事宜的關注，並一直就此與的士及保險業界保持緊密溝通。

政府一直十分關注的士業界投購保險的問題，當中除了涉及保險方面的事宜外，亦與整體的士營運和管理息息相關。政府現正檢視，並將會提出一系列建議改善的士行業的發展，包括探討如何透過專業車隊管理提升的士服務質素，為乘客提供優質的服務。我們亦希望透過引入的士司機違例記分制，以及提高有關利用汽車作非法出租或取酬載客用途的罰則，為乘客提供更好的保障。政府稍後會就有關建議諮詢立法會交通事務委員會的意見。

本月8日報道，獲保監局委任為公司代表的德勤表示，考慮到泰加退保對公司及公眾的潛在不利影響，現正撤銷於2022年1月3日及4日所發出的的士保險保單退保通知書。相關保單將繼續生效，直至保單按相關條款終止或到期。泰加將陸續向受影響的保單持有人發出書面通知。

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