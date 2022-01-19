羚邦新增藝術家經理人業務 計劃兩年簽最多10位籌備NFT企劃
文章日期：2022年1月19日 18:45
羚邦集團（2230）相隔一年，於「海港城•美術館」同一舖位舉辦展覽活動，是次與本地插畫家葉欣合作，將其筆下人物為食妹（Fatty） 與卡通角色加菲猫（Garfield ）聯乘，舉辦首個畫展。羚邦集團主席兼行政總裁趙小燕表示，上次小王子避風港展覽反應熱烈，事隔一年再次辦展，主題亦響應現時香港環境，以開懷大笑為主，營造過年氣氛。集團董事總經理趙小鳳表示，公司與插畫家葉欣已簽處長期合作協議，獨家授權公司管理她個人及日後創作的作品。趙小鳳又形容，該屬藝術家經理人業務，屬公司全新業務領域，該次活動是新業務的第一個展覽。
趙小鳳透露，計劃近兩年會簽不多於10個藝術家，為其準備一連串的聯乘活動、展覽、遊戲、產品和NFT企劃等。她又透露，目前已在商討的香港藝術家有2個，英國有1個，和台灣1個。
對於是次為食妹 與卡通角色加菲猫的聯乘，趙小鳳表示，已有台灣和國內的服裝商表示有興趣做服裝聯乘。趙小燕則透露，是次為期三個星期的展覽，目前已有4000人預約入場，首七天的人流已爆滿。趙小燕表示，展覽的公仔和畫作價錢由幾百到幾萬元不等，最貴的作品定價為2.8萬元。趙小燕又表示，希望今次的展覽銷售額與上次小王子展覽有相若表現，達7位數字。趙小燕稱，是次的聯乘作品，還會在幾個商場展示。