趙小鳳透露，計劃近兩年會簽不多於10個藝術家，為其準備一連串的聯乘活動、展覽、遊戲、產品和NFT企劃等。她又透露，目前已在商討的香港藝術家有2個，英國有1個，和台灣1個。

對於是次為食妹 與卡通角色加菲猫的聯乘，趙小鳳表示，已有台灣和國內的服裝商表示有興趣做服裝聯乘。趙小燕則透露，是次為期三個星期的展覽，目前已有4000人預約入場，首七天的人流已爆滿。趙小燕表示，展覽的公仔和畫作價錢由幾百到幾萬元不等，最貴的作品定價為2.8萬元。趙小燕又表示，希望今次的展覽銷售額與上次小王子展覽有相若表現，達7位數字。趙小燕稱，是次的聯乘作品，還會在幾個商場展示。