耀騰管理由東瀛遊主席袁文英持和多位執行董事持有，當中，袁文英持有利康，後者持有耀騰管理約26.70%；執行董事𧝁國全持有約23.08%。

東瀛遊於去年底發通告指，均持有耀騰管理的Yuen Family Trust及Happyyau Family Trust的受託人變更已完成。Fiducia Suisse SA原本分別為Yuen Family Trust及Happyyau Family Trust的受託人，並分別持有利康及Yohki約26.7%和26.24%股權，由於Fiducia Suisse SA提呈辭任，已由Alpadis Trust接替成為新的受託人。

新冠疫情持續兩年，各地仍未全面解除旅遊限制措施，重創旅遊業，加上香港與內地實施「清零」措施，而香港面臨變種病毒株Omicron的第五波疫情爆發，特區政府決定從1月中起至下月15日，禁止150個高風險國家旅客過境轉機，勢令早已陷入困境的旅遊業雪上加霜，旅遊社成為其中之一的重災區。

東瀛遊去年上半年淨虧損約7000萬元，較2020年同期淨虧損6600萬元擴大，主要由於疫情影響被迫取消並暫停於不同國家及地區之旅行團及獨立自由旅客產品的銷售，令集團大部分旅遊相關業務及於日本的酒店業務停止營運。

東瀛遊今日全日收報0.39元，跌1.27%。

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